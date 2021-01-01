زيادة سعرية جديدة على "شانجي Q35"..تصل لـ 20 ألف جنيه..

أعلن "بودي كار" وكيل علامة "شانجي" الصينية عن زيادة سعرية جديدة، وهي الزيادة الخامسة منذ ارتفاع الدولار.
وكانت "بودي جروب" قد رفعت أسعار طرازات كلًا من "بايك" و"شانجي" للمرة الأولى خلال النصف الثاني من شهر مارس، ثم جاءت الزيادة الثانية خلال شهر أبريل، ثم الزيادة الثالثة في الـ 15 من مايو.. وتلتها الزيادة الرابعة في الثامن من يونيو.
وجاءت "شانجي" بزيادة تبلغ 20,000 جنيه مصري.. ليصبح سعر "Q35" الطراز الوحيد الذي تقدمه العلامة في السوق المحلي 390,000 جنيه مصري، بدلًا من 370,000 جنيه مصري.
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