زيادة سعرية جديدة على "شانجي Q35"..تصل لـ 20 ألف جنيه..

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صورة الخبر: شانجي Q35
شانجي Q35

أعلن "بودي كار" وكيل علامة "شانجي" الصينية عن زيادة سعرية جديدة، وهي الزيادة الخامسة منذ ارتفاع الدولار.

وكانت "بودي جروب" قد رفعت أسعار طرازات كلًا من "بايك" و"شانجي" للمرة الأولى خلال النصف الثاني من شهر مارس، ثم جاءت الزيادة الثانية خلال شهر أبريل، ثم الزيادة الثالثة في الـ 15 من مايو.. وتلتها الزيادة الرابعة في الثامن من يونيو.

وجاءت "شانجي" بزيادة تبلغ 20,000 جنيه مصري.. ليصبح سعر "Q35" الطراز الوحيد الذي تقدمه العلامة في السوق المحلي 390,000 جنيه مصري، بدلًا من 370,000 جنيه مصري.

منظومة الحركة:

وتأتي منظومة الحركة في هذه السيارة مكونة من محرك بسعة 1.5 لتر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات من إنتاج شركة آيسين اليابانية.

وتولد هذه المنظومة قوة حصانية تبلغ 116 حصان، وعزم دوران 148 نيوتن متر، ومعدل استهلاك للوقود يصل لـ 6.8 لتر/كم.

المصدر: عالم السيارات

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