"شيري" تتصدر مبيعات السيارات الملاكي في مصر.. وتراجع ملحوظ لـ"هيونداي"خلال يوليو 2022..

تصدرت العلامة الصينية "شيرى"، قائمة سيارات الركاب (الملاكي) الأكثر مبيعا فى السوق المصري، خلال شهر يوليو 2022، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 1861 سيارة، بحصة سوقية 21%، مقابل 1332 سيارة وحصة سوقية 7%، خلال نفس الشهر العام الماضي.
ووفقا للتقرير الشهرى الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك-AMIC"، تأتي نيسان في المرتبة الثانية بمبيعات بلغت 1693 سيارة، والتي لا تزال تقترب من إجمالي مبيعاتها خلال نفس الفترة العام الماضي والتي بلغت 1633 سيارة، فيما ارتفعت الحصة السوقية لتبلغ 19% في يوليو للعام الجاري مقابل 9% العام الماضي.
واحتلت سوزوكي المرتبة الثالية بقائمة الأكثر مبيعا في يوليو 2022، محققة مبيعات 1259 سيارة، بحصة سوقية 14%، مقابل 892 سيارة وحصة سوقية 5% العام الماضي، ويليها العلامة البريطانية "إم جي -MG" في المرتبة الرابعة، والتي تراجعت مبيعاتها يوليو هذا العام لتسجل 768 سيارة بحصة سوقية 9% مقابل 1711 سيارة وحصة سوقية 10 % العام الماضي.
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