سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 5 سبتمبر 2022

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افتتح سعر الذهب اليوم الإثنين 5 سبتمبر 2022 في مصر، تداولات الصباح، مسجلا نفس أسعار نهاية تداولات يوم الأحد.



وشهدت أسعار الذهب صعودًا طفيفًا يوم السبت بلغ جنيهًا في عيار 21، وحوالي 1.15 جنيه للذهب عيار 24، وقيمة 95 قرشًا للذهب عيار 18.



أسعار الذهب اليوم في مصر

وصلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 نحو 1115 جنيهًا للشراء، مقابل 1110 جنيهات للبيع.

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وبلغت أسعار الذهب عيار 18 في سوق الصاغة 955.75 جنيه للشراء مقابل 951.5 جنيه للبيع.وسجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1274.25 جنيه للشراء مقابل 1268.5 جنيه للبيع.وتداول الذهب عيار 14 بسعر 743.25 جنيه للشراء مقابل 740 جنيهًا للبيع.أسعار جنيه الذهب اليوم في مصرسجلت أسعار جنيه الذهب اليوم في سوق الصاغة 8920 جنيهًا، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.أسعار الذهب اليوم في الدول العربيةأسعار الذهب اليوم الإثنين 5 سبتمبر 2022، في الدول العربية، استهلت تداولاتها الصباحية بنفس أسعار نهاية يوم الأحد.أسعار الذهب اليوم في السعوديةبلغت أسعار الذهب اليوم عيار 24 نحو 206.41 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 22 نحو 189.32 ريال، فيما وصل الذهب عيار 21 نحو 180.71 ريال، أما الذهب عيار 18 فسجل 154.90 ريال، في حين بلغ الذهب عيار 14 نحو 120.48 ريال.أسعار الذهب اليوم في الإماراتسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 24 بعد الانخفاض 202.12 درهم، والذهب عيار 22 سجل 185.28 درهم، وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 176.86 درهم، وتراجعت أسعار الذهب عيار 18 إلى 151.59 درهم، وبلغ الذهب عيار 14 نحو 117.91 درهم.أسعار الذهب اليوم في الكويتوصلت أسعار الذهب اليوم عيار 24 نحو 16.99 دينار، وبلغ الذهب عيار 22 نحو 15.58 دينار، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 14.87 دينار.وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 12.75 دينار، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 9.91 دينار.