الطريقة الصحيحة للتنظيف العميق للثلاجة .. تعرفي عليها



تنظيف الثلاجة تنظيف الثلاجة



كثير من السيدات تحب أن تنظف المنزل وتجعله نظيفا طوال الوقت، فقد تأخذ السيدة بالها من تنظف الموقد أو الخلاط لأنه يكون أمامها طوال اليوم، ولكن كيف تعرف أن الثلاجة بحاجة للتنظيف. فالثلاجة تكون نقطة محورية في المطبخ ولكن لأنها دائماً مليئة بالطعام، فيمكن من الصعب تذكر أنها بحاجة للتنظيف، ويوجد طرق لتنظيف الثلاجة، وفقاً لموقع"realsimple".



متى تنظف الثلاجة؟

يجب تنظيف الثلاجة حوالى 4 مرات في السنة تنظيفا عميقا، وهذا عمل روتينى جيد، هذا بالإضافة إلى تنظيف أي انسكاب قد يحدث لمنع انتشار أى بكتيريا. وهناك حالات أخرى لتنظيف الثلاجة بعيدًا عن المرات الأربعة:



1- عندما يفسد الطعام

يعتمد وقت تنظيف الثلاجة بأجزاء مختلفة، عن طريق الملصقات التي توضع على المنتجات لأستهلاك الطعام او المشروبات بأفضل جودة، فإن التواريخ ليس مؤشر على السلامة ولكن يشير التاريخ أنه أفضل إذا استخدم المنتج في هذا الوقت بالتحديد، إن الأطعمة الموجودة في الثلاجة وقد تجاوزت هذا التاريخ قد لا تزال صاحة للأكل، ولكن يجب التأكد من أنها طازجة، وإذا تغير طعمه أو لونه فيجب رميه فوراً، ويبجب مسح تلك المنطقة التي كان بها الطعام بالماء الساخن والصابون لمنع انتشار البكتريا.

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2- الانسكاب أو التسرب خاصة اللحوم والدواجنيجب حفظ الطعام بشكل صحيح حتى لا يتم تنظيفها أكثر من اللازم، فإن التنظيف بشكل صحيح هو خطوة أولى، لإبقائه طازجا وأمنا لأطول فترة ممكنة، ويجب فحص جميع الأطعمة للبحث عن التالف منها، بغض النظر عن التواريخ المختومة على العبوة، ويمكن تخزين الطعام بشكل غير صحيح إلى حدوث انسكابات أو تسريب، والمناطق المصابة تحتاج إلى تنظيف، ويجب الحرص عند تخزين اللحوم النيئة أو منتجات الدواجن، لأن أي تسريب مرتبط بهذه الأطعمة، ويمكن أن يتسبب في انتشار البكتيريا الضارة، وإذا تم ملاحظة أي تسرب من الدجاج أو شريحة لحم نيئة مثلاً يجب تنظيف المنطقة المصابة جيداً بالصابون و بالماء الدافئ ، مع القيام بإزالة الرف أو الدرج لإتمام عملية التنظيف.كيف يتم تنظيف الثلاجة والفريزر1- نبدأ بإزالة الأرفف وصوانى الثلج، وغسلها جيداً بالماء الساخن، والمنظفات كصابون الأطباق، ويمكن شطف جميع العناصر بمحلول معقم، والذى يمكن صنعه عن طريق: 1 ملعقة كبيرة من مبيض الكلور السائل غير المعطر في جالون من الماء.2 - يمكن غسل الجدران الداخلية للثلاجة والفريزر، بالماء الساخن وصودا الخبز، ويمكن شطف كل شيء بنفس محلول التعقيم على الشكل السابق.3 - يجب ترك باب الثلاجة مفتوح لمدة 15 دقيقة للسماح بتجديد الهواء فيها.