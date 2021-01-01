الطريقة الصحيحة للتنظيف العميق للثلاجة .. تعرفي عليها

كثير من السيدات تحب أن تنظف المنزل وتجعله نظيفا طوال الوقت، فقد تأخذ السيدة بالها من تنظف الموقد أو الخلاط لأنه يكون أمامها طوال اليوم، ولكن كيف تعرف أن الثلاجة بحاجة للتنظيف. فالثلاجة تكون نقطة محورية في المطبخ ولكن لأنها دائماً مليئة بالطعام، فيمكن من الصعب تذكر أنها بحاجة للتنظيف، ويوجد طرق لتنظيف الثلاجة، وفقاً لموقع"realsimple".
متى تنظف الثلاجة؟
يجب تنظيف الثلاجة حوالى 4 مرات في السنة تنظيفا عميقا، وهذا عمل روتينى جيد، هذا بالإضافة إلى تنظيف أي انسكاب قد يحدث لمنع انتشار أى بكتيريا. وهناك حالات أخرى لتنظيف الثلاجة بعيدًا عن المرات الأربعة:
1- عندما يفسد الطعام
يعتمد وقت تنظيف الثلاجة بأجزاء مختلفة، عن طريق الملصقات التي توضع على المنتجات لأستهلاك الطعام او المشروبات بأفضل جودة، فإن التواريخ ليس مؤشر على السلامة ولكن يشير التاريخ أنه أفضل إذا استخدم المنتج في هذا الوقت بالتحديد، إن الأطعمة الموجودة في الثلاجة وقد تجاوزت هذا التاريخ قد لا تزال صاحة للأكل، ولكن يجب التأكد من أنها طازجة، وإذا تغير طعمه أو لونه فيجب رميه فوراً، ويبجب مسح تلك المنطقة التي كان بها الطعام بالماء الساخن والصابون لمنع انتشار البكتريا.
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