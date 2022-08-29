التموين: فتح باب تلقى الشكاوي لغير الحاصلين على الدعم الاستثنائى

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قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة فتحت باب تلقي شكاوى المواطنين أصحاب بطاقات الدعم، الذين لم يحصلوا على الزيادة الاستثنائية ويرون أنهم مستحقين، ومن يرى ذلك عليه التقدم بشكوى لمديرية التموين التابع لها، وسيتم النظر في جميع الشكاوى.



وأضاف المصيلحي، ببرنامج حديث القاهرة المذاع على قناة القاهرة والناس، أن حجم رغيف الخبز كان 110 جرام ليتم خفضه إلى 90 جرام، مؤكدا أن رغيف الخبز المدعم الحالي الأفضل على الإطلاق.



وأوضح أن الوزارة بدأت في ارسال رسائل على هواتف المواطنين المستحقين للدعم الاستثنائي للفئات الأكثر احتياجا” 100 جنيه للأسرة و200 جنيه للأسرتين أو 3 أسر ، و300 جنيه لأكثر من 3 أسر والتى بدأت عمليات الصرف منذ أول سبتمبر الحالي لمدة 6 شهور.

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وأشار إلى أن اشتراط تسجيل رقم الهاتف المحمول لمستحقي الدعم ساهم في سرعة التواصل مع المواطنين ،مشيرا الى أن بعض المخابز لم تقم بارسال الرسائل على بون الخبز وذلك لارتفاع أسعار الورق.