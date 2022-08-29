أسعار الدواجن في السوق المحلية اليوم 5 سبتمبر



أسعار الدواجن أسعار الدواجن

شهدت أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 سبتمبر 2022 استقرار في السوق المحلية. وقد سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة ما بين 28 إلى 29 جنيها للكيلو بينما تراوح السعر للمستهلك ما بين 30 إلى 33 جنيها حسب المنطقة.



بينما تراوح سعر الفراخ الساسو 34 جنيها المزرعة وبلغ سعر الكيلو للمستهلك 37 جنيها .



كما سجل سعر الفراخ البلدية بالمزرعة 35 جنيها للكيلو، وتراوح سعر المستهلك 38 جنيه للكيلو .

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ومن جانبه قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن أسعار الدواجن البيضاء سجلت انخفاضا كبيرا مما يهدد صناعة الدواجن فى مصر لارتفاع أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج عالميا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع تكاليف الشحن والنقل عالمياً خاصة وأنه يتم استيراد حوالي 70% من المواد الخام التى تستخدم فى صناعة الاعلاف فى حين أن ما يتم إنتاجه محليا حوالي 30% من المستلزمات.كما طالب الدكتور ثروت الزيني الحكومة بسرعة التدخل لإنقاذ صناعة الدواجن من الانهيار بعد نجاحها فى تحقيق الاكتفاء الذاتي لافتاً إلى ضرورة التوسع فى زراعة محصولى الذرة الصفراء وفول الصويا لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والشحن والإعلاف نتيجة للأحداث العالمية مما يعد مشكلة كبيرة تهدد الاستمرار فى الإنتاج.وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن أن مصر تنتج نحو 1.6 مليار طائر سنويا وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 100% ولايوجد اي دجاج مستورد حاليًا بالاسواق لافتاً إلى أن صناعة الدواجن المحلية من الصناعات كثيفة العمالة حيث يعمل بها ما يقارب من 3 مليون عامل و يصل حجم الاستثمارات فيها لحوالي 100 مليار جنيه .