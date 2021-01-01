منها ضعف جهاز المناعة.. 6 مخاطر تسببها المياه الغازية تحدث كوارث في الجسم



المياه الغازية المياه الغازية

مخاطر صحية كبيرة تسببها الصودا، أو كما تعرف بـ«المياه الغازية»، إذ توصل موقع «beaumont» المعني بالشؤون الصحية، أنها تتسبب في نوع من الفوضى بالجسم، عن طريق السعرات الحرارية الفارغة، ما ينتج عنه هشاشة العظام.



واستعرض الموقع، 6 أسباب تدعو متناولي المياه الغازية للتوقف عن شربها، أولها أنها لا تحتوي على أي قيمة غذائية، وتستهلك ما يصل إلى 140 سعر حراري في كل عبوة، لكنها تعد سعرات فارغة، ولا تفيد الجسم، كما تتسبب في تراكم الدهون وزيادة الوزن خاصة في منطقة الخصر.



تهييج بطانة المعدة

وتحتوي الصودا على حمض يؤثر على المعدة، ما يسبب تهييج في بطانة المعدة وارتجاع الحمضي، أي يحدث تدفق عكسي لحمض المعدة نحو الأنبوب الرابط للحلق بالمعدة «المريء».

قد يعجبك أيضا...

تآكل مينا الأسنانوتتسبب المياه العازية، في تآكل مينا الأسنان بسبب الحمض الموجود بها، وهو السطح الصلب الخارجي من الأسنان، وانتشار التسوس فيه، حيث أثبتت الدراسات، أن الأسنان التي تتعرض للصودا لمدة 48 ساعة تفقد 5% من وزنها.نسبة سكر عاليةكما تحتوي عبوة الصودا، على أكثر من 40 جراما من السكر في المتوسط، أي ما يعادل 10 ملاعق صغيرة، وذلك بسبب شراب الذرة عالي الفركتوز، الذي يستخدم لتحلية المشروبات الغازية، ويصعب على الجسم استقباله وتحويله إلى طاقة مقارنة بالسكر العادي.الكافيين الموجود في المياه الغازية مدر للبول، بحسب ما ذكره الموقع، ويتسبب في الجفاف، كما يُصعب حمض الفوسفوريك الموجود بها، مهمة الجسم في امتصاص الكالسيوم، ما يسبب هشاشة العظام.«عبد الوهاب»: الصودا سبب رئيسي في تخزين دهون البطنوقالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والتغذية والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، في حديثها مع «الوطن»، إن تناول المياه الغازية سبب رئيسي في تخزين دهون البطن، وتعتبر من أهم أسباب ضعف جهاز المناعة، كما أنها تشكل خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان بشكل عام.