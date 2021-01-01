فنان يوازن الأشياء فوق بعضها بطريقة مذهلة..أبرزها دراجة على زجاجة..

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يقضي فنان استثنائي ساعات في محاولة موازنة جميع الأشياء بأنواعها المختلفة، ووضعها فوق بعضها، في منظر فني مبهر، للدرجة التي تجعل الشخص يندهش كيف لا تسقط تلك الأشياء وتستقر فوق بعضها بهذه الأحجام المتفاوتة؟



وانج يكون، فنان صيني، يوازن الأشياء فوق بعضها، مثل وضع ماكينات الخياطة القديمة فوق زجاجات البيرة العمودية، مرورًا بأسطوانات الغاز الكبيرة التي تتوازن بشكل غير مستقر فوق مفاتيح الربط المعدنية النحيلة، يبدو أنه لا يوجد شيء لا يمكن لهذا الفنان استخدامه في أعمال التوازن المذهلة هذه.



ونشر موقع «Oddity Central»، صورًا من الأعمال الفنية لهذا الرجل الذي بدأ مسيرته الفنية منذ عام 2017، وشارك أعماله الفنية عبر مواقع التواصل الاجتماعية وخاصة تيك توك، ولديه الآن متابعين بالملايين.

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أصبح «يكون» المقيم في مقاطعة شاندونج بشرق الصين، نجمًا على الإنترنت بفضل مقاطع الفيديو الخاصة به، والتي تضمنت أيضًا عملية التجربة والخطأ، فقد كسر في البداية عشرات الزجاجات في محاولاته لتحقيق التوازن، وفي أحيان أخرى انهارت الأعمال الفنية قبل الانتهاء بوقت بسيط.في النهاية، وصل «وانج» إلى هدفه، بغض النظر عن عدد المرات التي استغرقها لينجح ويصبح أكثر خبرة، وكان تفانيه والتزامه هو ما جذب الناس إلى فنه.قال «وانج» في أحد مقاطع الفيديو التي ينشرها: «تحقيق التوازن بين الحياة فن، وأحيانًا يكون أمرًا جادًا ومضحكًا في أحيان أخرى».بصرف النظر عن الأشياء الجامدة، مثل دراجة هوائية مدعومة بثلاث زجاجات زجاجية، يتخصص يكون أيضًا في التركيبات الديناميكية، مثل الأشخاص الذين يجلسون على كراسي تبدو متساقطة.