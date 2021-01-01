فنان يوازن الأشياء فوق بعضها بطريقة مذهلة..أبرزها دراجة على زجاجة..

يقضي فنان استثنائي ساعات في محاولة موازنة جميع الأشياء بأنواعها المختلفة، ووضعها فوق بعضها، في منظر فني مبهر، للدرجة التي تجعل الشخص يندهش كيف لا تسقط تلك الأشياء وتستقر فوق بعضها بهذه الأحجام المتفاوتة؟
وانج يكون، فنان صيني، يوازن الأشياء فوق بعضها، مثل وضع ماكينات الخياطة القديمة فوق زجاجات البيرة العمودية، مرورًا بأسطوانات الغاز الكبيرة التي تتوازن بشكل غير مستقر فوق مفاتيح الربط المعدنية النحيلة، يبدو أنه لا يوجد شيء لا يمكن لهذا الفنان استخدامه في أعمال التوازن المذهلة هذه.
ونشر موقع «Oddity Central»، صورًا من الأعمال الفنية لهذا الرجل الذي بدأ مسيرته الفنية منذ عام 2017، وشارك أعماله الفنية عبر مواقع التواصل الاجتماعية وخاصة تيك توك، ولديه الآن متابعين بالملايين.
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