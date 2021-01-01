طلاب هنود ينتقمون من أستاذ رياضيات بسبب الدرجات..«ربطوه في شجرة»..

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الطلاب أثناء ربط أستاذ الرياضيات في الشجرة

أفادت الشرطة الهندية بأن مدرسا للرياضيات وموظفا في مدرسة بمنطقة دومكا بولاية جارخاند تعرضا للضرب على أيدي الطلاب بعد ربطهما بشجرة لإعطائهما درجات متدنية في الامتحانات العملية.

وأوضحت الشرطة أن "ما يصل إلى 11 طالبا من المدرسة من أصل 32، حصلوا على درجة 'DD' ( D مزدوجة)، والتي تعتبر معادلة للرسوب، في امتحان الفصل 9، الذي أعلن عن نتائجه من قبل المجلس الأكاديمي لجارخاند (JAC)"، نقلا عن موقع "ndtv".

وفي تصريحات لوكالة أنباء "برس ترست" الهندية، قال مسؤول مركز شرطة جوبيكاندر، نيتياناند بوكتا: "لم يتم تقديم تقرير معلومات أولي في القضية، حيث لم تقدم إدارة المدرسة أي شكوى مكتوبة بشأن الحادث، وبعد التحقق من الحادث، طلبت من إدارة المدرسة تقديم شكوى، لكنها رفضت قائلة إن ذلك من الممكن أن يفسد حياة الطلاب".

وقالت الشرطة إنه تم التعرف على المعلم المعتدى عليه وإسمه سومان كومار، أما الموظف فاسمه سونيرام تشوري، فيما أوضح مسؤول مركز الشرطة أنهما لم يقدما أي شكوى مكتوبة للشرطة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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