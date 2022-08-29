الغاز الروسي يزعزع اليورو.. هبوط لمستويات متدنية جديدة

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تدنى سعر اليورو الاثنين عن 0,99 دولار في ظل الغموض المحيط بآفاق الاقتصاد الأوروبي بعد إعلان مجموعة غازبروم الروسية الجمعة وقف إمدادات الغاز تماما عبر خط أنابيب نورد ستريم.



وتراجع اليورو بنسبة 0,70 بالمئة إلى 0,9884 دولار الإثنين في الساعة 5,35 بتوقيت غرينتش وهو أدنى مستوى يسجله منذ كانون الأول/ديسمبر 2002، مواصلا منحاه التنازلي المستمر منذ مطلع السنة في مقابل العملة الأميركية.



وأعلنت غازبروم الجمعة أن إمدادات الغاز عبر نورد ستريم التي كان من المقرر استئنافها السبت بعد عملية صيانة، ستتوقف "بالكامل" إلى حين إصلاح توربين في خط الأنابيب الأساسي لتموين أوروبا.

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واعتبرت شركة سيمنز إينرجي المصنعة للتوربين هذا التوقف غير مبرر من الناحية الفنية.وبعدما قارب سعر الغاز الطبيعي الأوروبي في 26 آب/أغسطس حده الأقصى التاريخي البالغ 345 يورو للميغاوات ساعة المسجل في آذار/مارس في بداية أزمة أوكرانيا، تراجع الأسبوع الماضي بأكثر من الثلث خلال أسبوع، إلا أنه قفز بنحو 31 بالمئة في بداية تداولات اليوم ليصل إلى 272 يورو للميغاوات ساعة.وتعاني منطقة اليورو من معدلات تضخم مرتفعة، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي آخر في أغسطس عند 9.1 بالمئة، ليتجاوز التوقعات ويعزز فكرة أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع معدلات الفائدة.وتوقع بنك "غولدمان ساكس" أن يرفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع القادم، بعد صدور بيانات التضخم.ويعتبر معدل التضخم الحالي أعلى بأكثر من أربعة أضعاف هدف المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع مع زيادة تكاليف الطاقة التي تضعف القوة الشرائية للمستهلكين، وتباطؤ النمو.