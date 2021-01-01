طرق تساعد في التخلص من الطاقة السلبية داخل المنزل



التخلص من الطاقة السلبية داخل المنزل التخلص من الطاقة السلبية داخل المنزل



قد يشعر البعض عند الجلوس بالمنزل بالكآبة، دون وجود سبب محدد، ويحاول بشتى الطرق أن يتخلص من هذه الحالة ولكن دون جدوى، ويمكن التخلص من هذه الطاقة السلبية من خلال اتباع نصائح بسيطة، نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "housebeautiful".







نصائح للتخلص من الطاقة السلبية داخل المنزل



تنظيف المنزل

أشار التقرير إلى ضرورة تنظيف أي منزل جديد مع التركيز على مسح الأسطح قبل نقل قطع الأثاث إلى المنزل، حيث يساعد ذلك في التخلص من الطاقة السلبية .

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فتح النوافذتعتمد الخطوة الأولى في التخلص من الطاقة السلبية داخل المنزل على فتح النوافذ لإدخال الهواء البارد للغرف، مما يساعد على الشعور بالإنتعاش والتخلص من الطاقة السلبية.