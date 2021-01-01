تفاصيل اجتماع الخطيب مع لجنة التخطيط لأختيار المدير الفني



اجتماع الخطيب مع لجنة التخطيط اجتماع الخطيب مع لجنة التخطيط



عقد محمود الخطيب رئيس الأهلي اجتماعا اليوم مع لجنة التخطيط في النادي بتواجد سيد عبد الحفيظ وسامي قمصان وأمير توفيق مدير التعاقدات.



وعلم FilGoal.com أن لجنة التخطيط استقرت على عدم التوسع في الصفقات الموسم المقبل.



ويعود سبب ذلك لتقارب المستويات بين اللاعبين إلا في أسماء قليلة للغاية وتتمسك الأندية بهم بجانب المغالاة في الطلبات المادية من أغلب الأندية.

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واستمع الخطيب إلى رؤية فنية وإدارية من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسامي قمصان المدرب المساعد وكان الرأي هو أن عودة المصابين مع تخلص اللاعبين من الإجهاد بجانب فترة الإعداد في معسكر أوروبا ستحسن من شكل الفريق للموسم المقبل.مع التأكيد على الحاجة لضم لاعبين أجانب لصناعة الفارق بجانب رؤية إدارية تستهدف تحفيز اللاعبين وخلق طموحات قوية.وتسلم الخطيب تقرير يشمل ثلاثة لاعبين مميزين في كل المراكز وبدائلهم ليتم الاستقرار على سياسة تعاقدات الموسم الجديد.وأنهى الأهلي دوري الموسم الماضي في المركز الثالث خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني والزمالك الذي توج باللقب.الأهلي أعلن رحيل ريكاردو سواريش مدرب الفريق بنهاية مسابقة الدوري قبل يومين.ويبحث الفريق الأحمر عن مدرب جديد لخلافة سواريش خلال الأيام الجارية.ويستعد الأهلي لبداية الموسم الجديد، والمقررة يوم 16 أكتوبر المقبل ببداية مسابقة الدوري.ويخوض الأهلي معسكر إعداد في هولندا للتحضير للموسم الجديد من 18 إلى 28 سبتمبر في مدينة إيندهوفن وسيصلها الأهلي عقب نزوله في مطار مدينة دوسلدورف الألمانية القريبة من الحدود الهولندية.