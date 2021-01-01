تطور الأحداث .. اليونان حاولت اعتراض طائرة تركية

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طائرة تركية

أفادت وكالة "الأناضول" أن اليونان حاولت اعتراض مقاتلة تركية كانت تنفذ مهمة في دورية بحرية في إطار عملية لحلف شمال الأطلسي.

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وقلت الوكالة عن مصادر في وزارة الدفاع التركية أن اليونان "زادت بشكل حاد من سلوكها العدواني في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط".

وأوضحت المصادر ذاتها أن عدد انتهاكات أثينا للمجال الجوي والمياه الإقليمية التركية ارتفع من 1123 العام الماضي إلى 1616 في ثمانية أشهر من هذا العام.

وذكرت الوكالة أنه منذ 15 أغسطس، تم تسجيل 14 حادثة عندما طارد طيارون يونانيون طائرات تركية خلال قيامها بمهام دورية، مشيرة إلى أن آخر حادث من هذا النوع وقع في الأول من سبتمبر فوق جزيرة رودس.

المصدر: نوفوستي

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