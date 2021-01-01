نجم الهلال السعودي : أعد جمهور الهلال بحصد لقب "سوبر لوسيل"

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كأس سوبر لوسيل

وعد عبدالله عطيف، لاعب وسط الهلال السعودي، جماهير الزعيم بتحقيق لقب كأس سوبر لوسيل أمام الزمالك المصري مساء يوم الجمعة المقبل، مشيدا بالفوز الذي حققه فريقه على مضيفه الفتح بهدف دون مقابل.

وقال عبدالله عطيف في تصريحات تلفزيونية لقنوات SSC السعودية: "اللهم لك الحمد، بكل تأكيد فوز مهم اليوم على الفتح وثلاث نقاط مهمة لنا في صراع الدوري، وإن شاء الله جمهورنا يفرح ونفرحه أكثر بإذن الله".

وأضاف: "عملية التدوير بالنسبة لنا طبيعية قبل نهائي سوبر لوسيل أمام الزمالك المصري يوم الجمعة المقبل، ونملك قائمة رائعة من اللاعبين قادرة على التعامل مع كل مباراة ونحن بوضعية مميزة".

وعن نهائي كأس لوسيل، أوضح: "نهائي مهم جدا بالنسبة لنا ويجب أن نقدم كل ما في وسعنا فيه، ونعد الجمهور الهلالي بتحقيق اللقب بإذن الله".

وأتم عطيف، قائلا: " نعم، تحقيق الدوري من أهم أهدافنا هذا الموسم، ورغم أن المشوار مازال طويلا فيه، ولكننا قادرون على الحفاظ على اللقب، وإن شاء الله نسعد جماهيرنا".

المصدر: kooora

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