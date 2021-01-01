نجم سابق : اختيارات فيتوريا للمنتخب غير منطقية

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وجَّه رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية السابق، عدة انتقادات إلى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، حول اختياراته لقائمة الفراعنة الخاصة بمعسكر سبتمبر استعدادًا لوديتي النيجر وليبيريا.



وقال "عبد العال" في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر قناة "TeN": "اختيارات روي فيتوريا غير منطقية بالمرة؛ فهو لم يشاهد بعض لاعبي الأهلي الذين حصلوا على راحة في المباريات الأخيرة للدوري العام بعد قرار مجلس إدارة النادي مثل محمد الشناوي وحمدي فتحي، فعلى أي أساس تم اختيارهما؟".



وأضاف: "كريم فؤاد وعمر جابر ومحمد إبراهيم لن يكون لهم دور مع المنتخب، ولا أعلم سبب اختيارهم بقائمة الفراعنة".

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القائمة الأولية للاعبين المحترفينوأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين المختارة لمعسكر الفراعنة في شهر سبتمبر الجاري والذي يتخلله وديتان أمام منتخبي النيجر وليبيريا يومي 23 و27 من الشهر الجاري، واللاعبون هم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، أحمد حجازي، طارق حامد، مصطفى محمد، أحمد حسن "كوكا"، سام مرسي.وأكد محمد غرابة، المدير الإداري لمنتخب مصر، أن هناك عددًا من اللاعبين الذين يحملون الجنسية المصرية في الخارج على رادار الجهاز الفني للمنتخب، وتم التواصل مع أكثر من لاعب خلال الفترة الحالية، حالت بعض الظروف من جانبهم لعدم التواجد في المعسكر الحالي، وسيتم التواصل معهم مجددًا، ومن الممكن استدعاؤهم خلال المعسكرات المقبلة بناءً على رؤية الجهاز الفني.انضمام المحترفين لمعسكر المنتخبأضاف "غرابة" أنه من المقرر انضمام المحترفين لمعسكر المنتخب بداية من يوم 19 سبتمبر الجاري، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية للاعبين المختارين يوم 17 سبتمبر بعد مباريات الفرق المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية.ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، للدخول في معسكر مغلق يوم 13 سبتمبر الجاري، بمدينة برج العرب بالأسكندرية استعدادًا لمواجهتي النيجر وليبيريا الوديتين، المحدد لهما يومي 23 و27 بإستاد برج العرب، في الظهور الأول للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة.مباراتان وديتانوكشف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، موعد مباراتي الفراعنة الوديتين أمام منتخبي النيجر وليبيريا، المحدد لهما خلال الأجندة الدولية للفيفا في شهر سبتمبر المقبل.وقال فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء الماضي باتحاد الكرة: إن مباراة النيجر ستقام يوم 23 سبتمبر ثم تقام مباراة ليبيريا يوم 27 من الشهر نفسه.تصفيات أمم أفريقياوتأتي مباراتي منتخب مصر أمام منتخبي النيجر وليبيريا، ضمن تحضيراته لاستئناف مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا التي تقام في كوت ديفوار مطلع عام 2024.وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا الأربعاء الماضي، عن أسماء القائمة المحلية لمعسكر الفريق المقرر انطلاقه في الفترة من 13 حتى 27 سبتمبر المقبل.قائمة منتخب مصرمحمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد صبحي وعمر جابر وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم وأسامة جلال وباهر المحمدي وعلي جبر وأيمن أشرف ومحمد حمدي وحمدي فتحي ونبيل دونجا ومحمد إبراهيم ومحمود حمادة ومروان عطية وإسلام عيسى وعبد الرحمن مجدي وشادي حسين وأحمد عادل وأحمد مدبولي ومروان حمدي وناصر منسي وأحمد شريف.