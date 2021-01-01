يقلل الالتهابات ويزيل السموم .. فوائد البقدونس المغلي



فوائد البقدونس المغلي فوائد البقدونس المغلي



المحتويات

الفوائد الصحية للبقدونس المغلي

فوائد زيت البقدونس

فوائد منقوع البقدونس

طريقة تحضير مقوع البقدونس

فوائد البقدونس المغلي عديدة ومذهلة، وإن كانت ترتبط فوائد البقدونس المغلي في كونه منظما لمعدلات السكر في الدم، في حين أن هناك الكثير من فوائد البقدونس المغلي للجسم بشكل عام، وهو ما قد لا يعلمه الكثيرين، ويعد البقدونس من الخضروات الورقية عالية القيمة الغذائية، والتي تمنح الجسم الكثير من الفوائد العلاجية، وذلك لاحتواء البقدونس على العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة القوية.



الفوائد الصحية للبقدونس المغلي



وتؤكد دكتورة هدى مدحت اخصائية التغذية العلاجية، أن البقدونس المغلي من الخضروات التي يجب تناولها يوميا، لما تحمله من قيمة غذائية عالية، كما أنها تحمي الجسم من العديد من المشاكل الصحية، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

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يقلل الالتهاباتالبقدونس المغلي هو المشروب الأنسب بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل، لخصائصه المضادة للالتهابات، كما أنه يقلل التورم الداخلي وفعال في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي.يزيل سموم الجسمالبقدونس المغلي يشجع الكبد بشكل جيد، والمركبات الموجودة به تنتج اثنين من الانزيمات التي تزيل السموم من الجسم.ضبط السكراستخدم البقدونس المغلي في الطب الطبيعي البديل كدواء لعلاج مرض السكري، وقد أثبتت الابحاث الطبية الحديثة تأثيره في تنظيم مستويات السكر في الدم، ولوحظ أن تناوله لمدة شهر واحد يضبط مستويات السكر في الدم.يحارب السرطانالاستهلاك المنتظم للبقدونس المغلي يقلل من خطر الاصابة بالسرطان، واحتواءه على مركبات الفلافونويد تجعله يساعد على منع سرطان الجلد وسرطان الثدي وسرطان البروستاتا.يحمي القلبالبقدونس المغلي يكافح الأحماض الأمينية التي تسبب تلف الأوعية الدموية والقلب، واحتوائه على"الفولات" يقلل من كمية الإنزيمات الضارة في الجسم، وبالتالي يمنع حدوث النوبات القلبية والسكتات الدماغية.يقوي العظامالبقدونس المغلي يحتوي على خصائص تعزز وتقوي جهاز المناعة، واحتوائه على الكلوروفيل تجعله يحارب الالتهابات البكتيرية والفطرية، كما أنه فعال في الحفاظ على صحة العظام، ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام أيضا.يمنع حصى الكلىالبقدونس المغلي مدر للبول، ويمنع تكوين حصوات الكلى، ويقلل من التهابات المسالك البولية، والتخلص من الانتفاخ.يعالج الامساك المزمنالبقدونس المغلي، غني بالألياف الغذائية، مما يجعله العلاج الأفضل للإمساك المزمن، فهو ينظم حركة المعدة، كما أنه فاتح للشهيةيساعد على الهضميحتوي البقدونس على مركب (الفيتو)، مما يجعل البقدونس المغلي من المنشطات القوية في افراز عصارة الصفراء من الكبد، التي تساعد في الهضم الجيد للأطعمة، فتحمي من عسر الهضم، كما تساعد على امتصاص الدهون الموجودة في قطع اللحم، مما يسهل هضمها.يزيل رائحة الفم الكريهةالبقدونس المغلي، له تأثير قوي في إزالة رائحة الفم الكريهة، وتعطيره، ويمنع الرائحة الكريهة بعد الأكل خاصة اللحوم.يخفض الدهون والكوليسترولالبقدونس المغلي يعمل على خفض الدهون والكوليسترول الضار، وذلك لأنه يعمل على زيادة افراز العصارة الصفراوية التي تقوم بهضم الدهون والمأكولات الدسمة، إلى جانب احتواءه على مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الجسم من التلف.حماية البشرة من الجفافكذلك احتواء البقدونس على فيتامين(أ) يجعله الغذاء الأمثل لوقاية البشرة من الجفاف، وخاصة مع ارتفاع درجة الحرارة.فوائد زيت البقدونستؤكد خبيرة التجميل "مي محروس" أنه يمكن الاستمتاع ببشرة نقية خالية من أي عيوب؛ دون استخدام أغلى مستحضرات التجميل، فقط من خلال استغلال العديد من المواد الطبيعية التي منحها الله لنا، وأفضلها "زيت البقدونس"، والذي يعد من الوصفات السحرية للبشرة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.- له تأثير مذهل في إزالة الحبوب والبثور الصغيرة، كما أنه يترك البشرة نقية صافية.-بعد غسيل البشرة بالغسول اليومي الاعتيادي يمسح الوجه بقطنة بماء ورد، ثم يدهن زيت البقدونس مثل الكريم، ويكرر مرتين يوميًا، وستلاحظين النتيجة المبهرة.- زيت البقدونس يمكنه علاج التهاب البشرة بعد نزع الشعر، أو علاج الجروح والحروق.فوائد منقوع البقدونسكذلك يمكنك استخدام منقوع البقدونس في الاستمتاع ببشرة نقية مذهلة، فيعمل منقوع البقدونس على توحيد لون البشرة، والتخلص من البقع الداكنة أو الاسمرار.طريقة تحضير مقوع البقدونس- يتم تسخين قدر من المياه، ثم يوضع فيه عيدان البقدونس الطازجة، وتترك لمدة 10 دقائق.- بعد أن يبرد تتم تصفيته، ويعصر عليه نصف ليمونة، وتضعينه في مكعبات ثلج، حتى التجمد، واستخدميه بتمريره على وجهك مرة في اليوم.