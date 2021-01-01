في خطوات بسيطة .. طريقة عمل الزيتون المخلل



الزيتون المخلل الزيتون المخلل



المحتويات

مكونات عمل الزيتون المخلل:-

طريقة تخليل الزيتون:

مكونات عمل الزيتون الأسود المخلل:-

طريقة تخليل الزيتون الاسود:

الزيتون المخلل من أشهر أنواع المخللات التى يعشقها المصريون لمذاقها المميز، وفى موسم الزيتون تحرص بعض ربات البيوت على تخليله فى المنزل.



وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الزيتون المخلل.



مكونات عمل الزيتون المخلل:-

زيتون

قد يعجبك أيضا...

ليمونكرفسورق لوريفصوص ثومبشر جزرماءملحزيتفلفل حار حسب الرغبةزيت زيتونوعاء زجاجي للتخليلطريقة تخليل الزيتون:- ننظف كمية الزيتون، ويجب اختيار الثمرات الصالحة، ثم نقوم بعمل شقوق طولية في الزيتون لتسريع عملية التخليل.- ننقعه في ماء لمدة 4 أيام مع تغيير الماء مرتين يوميًا وذلك لاستخراج المرارة من الزيتون.- نحضر الليمون ونقطعه بحيث يكون لكل 5 كيلو زيتون كيلو ليمون.- نضع الكرفس، وورق اللوري والثوم وبشر الجزر على الزيتون والليمون، ونحضر وعاء التخليل ونرص فيه طبقات الزيتون والليمون والفلفل بحيث يجب كبس الزيتون جيدًا.- نحضر المحلول الملحي الذي يجب أن يكون 10% تركيز، أي لكل لتر ماء 100 جرام ملح، ونضع المحلول على الزيتون في الوعاء ثم نضيف طبقة من الزيت على الوجه ويفضل زيت زيتون، ثم نغلق الوعاء بإحكام، ونتركه حتى انتهاء فترة التخمر، ويعرف ذلك بتحول لون الثمار إلى اللون الأصفر المخضر، وبتوقف تصاعد الغاز داخل محلول التخليل حيث يصبح الزيتون صالحًا للاستهلاك بعدها.ولتخليل الزيتون الأسودمكونات عمل الزيتون الأسود المخلل:-2 كيلو زيتون اسودخلماءملحطريقة تخليل الزيتون الاسود:- إنتقي الزيتون جيدا وارمي ما هو فاسد منه.- أزيلي العنق والأوراق واغسلي الزيتون جيدا بالمياه.- ضعي الزيتون على لوح التقطيع ثم احدثي 3 شقوق في كل حبة بإستخدام السكين.- اسكبي عشر أكواب من الماء في وعاءٍ كبير.- أضيفي نصف كوب من الملح ثم انقعي الزيتون بهذا المزيج.- غيري الماء المالح يوميا على امتداد 10 أيام.- تذوقي حبة زيتون لاختبارها في اليوم العاشر.- إذا اختفت المرارة منها فعندها سيكون الزيتون جاهزًا للتخليل النهائي، أما إن لم تكن جاهزة، فعليك إعادتها إلى الوعاء الكبير ونقعها في الماء المالح مجددًا حتى اختفاء المرارة.- بعدها سخني مقدار الماء الذي تحتاجينه في قدرٍ على النار وضعي كوبا من الملح الخشن وكوبا من الخل لكل عشر أكواب من المياه.- أتركي المزيج يغلي، ثم ضعي الزيتون في برطمانات، وأضيفي بين طبقات الزيتون قطعًا من الليمون الحامض واسكبي فوقه المزيج المحضر المغلي.- أتركي البرطمانات جانبا لمدّة ثلاث أو أربعة أسابيع حتى أن تصبح جاهزة للأكل، ويقدم بعدها.