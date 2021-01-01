لعمل السجق في البيت بطريقة سهلة



لعمل السجق في البيت لعمل السجق في البيت

المحتويات

مكونات عمل السجق

خطوات تحضير السجق

طريقة عمل السجق المحمر

مكونات السجق المحمر

طريقة عمل مقلوبة السجق

مكونات عمل مقلوبة السجق

طريقة عمل السجق في البيت، من التحديات التي تحاول خوضها الكثير من ربات البيوت، خوفا منها على صحة أبنائها، من شراء السجق جاهز، لعدم ضمانها الحشوة التي تضعها المحلات، إلى جانب أن السجق البلدي الموثوق فيه، أسعاره قد لا تناسب ميزانية البعض.



ولأن السجق من الاكلات المصرية الشهيرة، والتي يعشقها الكبار والصغار، ويقبل على شراءه الكثيرين، سواء كسندوتشات، أو مع الفطير المحشي بالسجق، نستعرض في السطور التالية، طريقة عمل السجق في البيت، بكل خطواته واسراره.





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وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل السجق الشرقي في البيت، بأسهل طريقة، كالذي يباع في المحلات.مدة التحضير 15 دقيقةمدة الطهي 45 دقيقةمكونات عمل السجق1/2 كيلو هانك ضاني (المصران الرفيع في الضاني)كيلو لحم مفروم3 فص ثوم1/2 حبة فلفل احمر روميملعقة صغيرة بصل بودرملعقة صغيرة ثوم بودر1/2 ملعقة صغيرة فلفل اسودملعقة ملحملعقة كبيرة بابريكاملعقة صغيرة السبع بهارات2 ملعقة كبيرة صلصلة حارةملعقة صغيرة كسبرة جافةملعقة كبيرة زيت زيتونكوب ماء باردخطوات تحضير السجقيطحن الفلفل الاحمر مع الثوم الى ان يصبح ناعمايضاف اللحم المفروم والصلصة الحارةتضاف البهارات بالتدريج لللحم ويتبل الكل بالملح ويطحن المزيج مرة اخرى لتتجانس المكونات.يضاف الماء البارد للحشوة وتطحن مرة اخيرة الى ان تصبح ناعمةيحشى الهانك بالحشوة المحضرة باستخدام القمع او مسدس البوتيفور.يشكل على هيئة نقانق ويحتفظ به بالثلاجة او الفريزر الى حين الاستخدام.طريقة عمل السجق المحمريعد السجق المحمر بالبصل والطماطم من الاكلات الشعبية المميزة، ومن أفضل وأسرع الأكلات التي يمكن عملها في دقائق معدودة، ويعد السجق بالبصل والطماطم المحمر من الأكلات التي يتهافت على شراءها الكثيرين من محلات السندوتشات، وحتى من على عربيات الكبدة والسجق، والتي يمكن لأي ست بيت أن تصنعها بكل سهولة في البيت؛ للحفاظ على صحة أسرتها؛ خاصة الأطفال الصغار.ولكل عشاق السجق، نقدم طريقة عمل السجق المحمر بالبصل والطماطم في البيت زي المحلات، وفي دقائق معدودة، وباستخدام السجق المصنوع في البيت، بيديك.مكونات السجق المحمرنصف كيلو سجق بلديبصلة كبيرة مقطعة شرائحفلفل رومي مقطع شرائحثمرة طماطم مقطعة مكعباتملح وفلفل اسودملعقة صغيرة كزبرة ناشفةملعقة صغيرة كمونملعقة صغيرة ثوم مفرومطريقة عمل السجق المحمرتسخن الطاسة على النار، وتوضع فيها القليل من الزيت، وبعد أن يسخن الزيت، نضع السجق، مع التقليب المستمر.بعد أن يكتسب السجق اللون الأحمر من جميع الجهات؛ نهديء النار، ونضيف البصل والملح والفلفل والكزبرة والكمون، مع التقليب المستمر.عندما يذبل البصل نضيف الفلفل الرومي، مع التقليب المستمر، حتى يذبل قليلا، ثم نضيف الثوم.عندما تبدأ رائحة الثوم في الظهور، نضيف الطماطم، مع التقليب المستمر، ثم نتركه حوالي دقيقتين، ثم نرفعه عن النار.يقدم ساخنا، او في سندوتشات.طريقة عمل مقلوبة السجقويمكنك عمل وصفة مميزة بالسجق الشرقي من صنع يديك، وهي مقلوبة السجق، والتي تقدمها لكي الشيف آسيا بالخطوات، في السطور التالية.مكونات عمل مقلوبة السجقسجق بيتي حلزوني2 بصلة كبيرة مقطعة شرائح ومقليةملعقتين كبيرتين بهارات الكبسةملعقتين كبيرتين زيت زيتونكوبين ونصف رز بسمتي منقوعملعقتين صغيرتين ملحملعقة صغيرة فلفل اسود2 حبة بطاطس حلقات مقلية2 حبة طماطم حلقات5 أكواب مرق دجاج او لحممكسرات مقلية وبقدونس مفروم للتزيينطريقة عمل كباب الحلة على طريقة الجداتطريقة عمل كفتة الدجاج المكسيكية| فيديوخطوات تحضير مقلوبة السجقيشوح السجق الحلزوني مع قليل من الزيت في حلة متوسطة على نار متوسطة.يمزج الأرز البسمتي المنقوع مسبقا، مع بهارات الكبسة، والملح والفلفل الاسود.ترص حلقات البطاطس على مدار حلة السجق.يضاف الارز البسمتي بمنتصف الحلة بالتناوب مع البصل المقلي والطماطم، ثم يضاف مرق اللحم او الدجاج الساخن.تغطى الحلة وتترك على نار هادئة، الى ان يمتص الأرز جميع السوائل وينضج تماما.تقلب الحلة على صحن التقديم.ثم تقدم بالهنا والشفا.