لعمل السجق في البيت بطريقة سهلة

لعمل السجق في البيت
المحتويات
مكونات عمل السجق
خطوات تحضير السجق
طريقة عمل السجق المحمر
مكونات السجق المحمر
طريقة عمل مقلوبة السجق
مكونات عمل مقلوبة السجق
طريقة عمل السجق في البيت، من التحديات التي تحاول خوضها الكثير من ربات البيوت، خوفا منها على صحة أبنائها، من شراء السجق جاهز، لعدم ضمانها الحشوة التي تضعها المحلات، إلى جانب أن السجق البلدي الموثوق فيه، أسعاره قد لا تناسب ميزانية البعض.
ولأن السجق من الاكلات المصرية الشهيرة، والتي يعشقها الكبار والصغار، ويقبل على شراءه الكثيرين، سواء كسندوتشات، أو مع الفطير المحشي بالسجق، نستعرض في السطور التالية، طريقة عمل السجق في البيت، بكل خطواته واسراره.
وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل السجق الشرقي في البيت، بأسهل طريقة، كالذي يباع في المحلات.
مدة التحضير 15 دقيقة
مدة الطهي 45 دقيقة
مكونات عمل السجق
1/2 كيلو هانك ضاني (المصران الرفيع في الضاني)
كيلو لحم مفروم
3 فص ثوم
1/2 حبة فلفل احمر رومي
ملعقة صغيرة بصل بودر
ملعقة صغيرة ثوم بودر
1/2 ملعقة صغيرة فلفل اسود
ملعقة ملح
ملعقة كبيرة بابريكا
ملعقة صغيرة السبع بهارات
2 ملعقة كبيرة صلصلة حارة
ملعقة صغيرة كسبرة جافة
ملعقة كبيرة زيت زيتون
كوب ماء بارد
خطوات تحضير السجق
يطحن الفلفل الاحمر مع الثوم الى ان يصبح ناعما
يضاف اللحم المفروم والصلصة الحارة
تضاف البهارات بالتدريج لللحم ويتبل الكل بالملح ويطحن المزيج مرة اخرى لتتجانس المكونات.
يضاف الماء البارد للحشوة وتطحن مرة اخيرة الى ان تصبح ناعمة
يحشى الهانك بالحشوة المحضرة باستخدام القمع او مسدس البوتيفور.
يشكل على هيئة نقانق ويحتفظ به بالثلاجة او الفريزر الى حين الاستخدام.
طريقة عمل السجق المحمر
يعد السجق المحمر بالبصل والطماطم من الاكلات الشعبية المميزة، ومن أفضل وأسرع الأكلات التي يمكن عملها في دقائق معدودة، ويعد السجق بالبصل والطماطم المحمر من الأكلات التي يتهافت على شراءها الكثيرين من محلات السندوتشات، وحتى من على عربيات الكبدة والسجق، والتي يمكن لأي ست بيت أن تصنعها بكل سهولة في البيت؛ للحفاظ على صحة أسرتها؛ خاصة الأطفال الصغار.
ولكل عشاق السجق، نقدم طريقة عمل السجق المحمر بالبصل والطماطم في البيت زي المحلات، وفي دقائق معدودة، وباستخدام السجق المصنوع في البيت، بيديك.
مكونات السجق المحمر
نصف كيلو سجق بلدي
بصلة كبيرة مقطعة شرائح
فلفل رومي مقطع شرائح
ثمرة طماطم مقطعة مكعبات
ملح وفلفل اسود
ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة
ملعقة صغيرة كمون
ملعقة صغيرة ثوم مفروم
طريقة عمل السجق المحمر
تسخن الطاسة على النار، وتوضع فيها القليل من الزيت، وبعد أن يسخن الزيت، نضع السجق، مع التقليب المستمر.
بعد أن يكتسب السجق اللون الأحمر من جميع الجهات؛ نهديء النار، ونضيف البصل والملح والفلفل والكزبرة والكمون، مع التقليب المستمر.
عندما يذبل البصل نضيف الفلفل الرومي، مع التقليب المستمر، حتى يذبل قليلا، ثم نضيف الثوم.
عندما تبدأ رائحة الثوم في الظهور، نضيف الطماطم، مع التقليب المستمر، ثم نتركه حوالي دقيقتين، ثم نرفعه عن النار.
يقدم ساخنا، او في سندوتشات.
طريقة عمل مقلوبة السجق
ويمكنك عمل وصفة مميزة بالسجق الشرقي من صنع يديك، وهي مقلوبة السجق، والتي تقدمها لكي الشيف آسيا بالخطوات، في السطور التالية.
مكونات عمل مقلوبة السجق
سجق بيتي حلزوني
2 بصلة كبيرة مقطعة شرائح ومقلية
ملعقتين كبيرتين بهارات الكبسة
ملعقتين كبيرتين زيت زيتون
كوبين ونصف رز بسمتي منقوع
ملعقتين صغيرتين ملح
ملعقة صغيرة فلفل اسود
2 حبة بطاطس حلقات مقلية
2 حبة طماطم حلقات
5 أكواب مرق دجاج او لحم
مكسرات مقلية وبقدونس مفروم للتزيين
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خطوات تحضير مقلوبة السجق
يشوح السجق الحلزوني مع قليل من الزيت في حلة متوسطة على نار متوسطة.
يمزج الأرز البسمتي المنقوع مسبقا، مع بهارات الكبسة، والملح والفلفل الاسود.
ترص حلقات البطاطس على مدار حلة السجق.
يضاف الارز البسمتي بمنتصف الحلة بالتناوب مع البصل المقلي والطماطم، ثم يضاف مرق اللحم او الدجاج الساخن.
تغطى الحلة وتترك على نار هادئة، الى ان يمتص الأرز جميع السوائل وينضج تماما.
تقلب الحلة على صحن التقديم.
ثم تقدم بالهنا والشفا.
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