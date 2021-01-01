العميد السابق لمعهد القلب .. يقدم 10 وصايا لمرضى السكر



وصايا لمرضى السكر وصايا لمرضى السكر



قدم الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، 10 وصايا لمريض السكر في مصر، من أهمها خفض الوزن الزائد، لتقليل مقاومة الأنسولين لعرقلة تفاقم السكر، مع الحفاظ على السكر التراكمي في الدم تحت 7%.



كما نصح شعبان مرضى السكري بالمحافظة على ضغط الدم تحت 140/480، والمحافظة على الكوليسترول تحت 100 وأقل من 70 والفحص والمتابعة الدورية لقاع العين، وتجنب الضغوط العصبية والتوتر والحزن.



10 وصايا لمريض السكر في مصر

وكتب جمال شعبان تدوينة على الفيس بوك: "الوصايا العشر لـ مريض السكر في مصر..!! 1- خفِّض وزنك إذا كنت زائدًا في الوزن. نقص 7? من الوزن قد يقلل مقاومة الجسم للانسولين بنسبه 57? ويعرقل تفاقم السكر كما يمكن اختفاء السكر بواسطة خفض الوزن إن كان السكر في أول 5 سنوات".

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وقال شعبان: "2- حافظ على نسبة السكر التراكمي في الدم تحت نسبة 7? وقم بإجراء هذا التحليل بإنتظام كل 3-4 شهور. 3- حافظ على ضغط الدم تحت 140/80 4- حافظ على الكوليستيرول (الضار LDL) تحت 100 وأقل من 70.. إذا كنت تعاني من أمراض القلب أو عندك تاريخ في الأسرة للوفاة من جلطات القلب أو المخ".الكوليسترول والضغط والسكروأضاف "5- حافظ علي الكوليستيرول (النافع HDL )فوق 50 للنساء وفوق 40 للرجال. العوامل المساعدة زيت زيتون والرياضة المنتظمة وتقليل النشويات في الأكل.".وتابع جمال شعبان نصائحه قائلًا: "6- قياس السكر مرتين يوميًا علي الأقل: مرة صائما ومرة عشوائيا حاول أن تحافظ على نسبة السكر الصايم أقل من 130 في الصباح أو قبل الأكل وأقل من 180 بعد الأكل بساعتين لثلاثة."وقال شعبان "7- الفحص والمتابعة الدورية فحص قاع العين مرة كل سنة. فحص الزلال الدقيق في البول (ميكروالبومين microalbumin) مرة كل سنة. فحص الكوليسترول ووظائف الكلى مرة كل 6 شهور."الحزن والتوتروعن تناول السكر والنشويات للمرضى قال جمال شعبان: "8- الامتناع عن تناول السكر نهائيًا التقليل من النشويات خاصة الخبز ومنتجات الدقيق الأبيض والبطاطس والأرز. ويكفي ربع إلي نصف رغيف خبز أسمر في الوجبة الواحدة أو ثلاثة ملاعق فقط من الأرز المغسول".جمال شعبان يقدم روشتة لإصلاح التأمين الصحي في مصرجمال شعبان يقدم روشتة للحفاظ على صحة القلبواختتم جمال شعبان نصائحه قائلًا: “9- ممارسة الرياضة لمدة نصف ساعه يوميًا مقسمة علي 3 فترات كل فتره 10 دقائق فقط.. 10- الامتناع عن التدخين وواظب علي النوم في حدود 7 ساعات يوميًا حاول أن تتفادي الضغوط العصبية والتوتر والحزن".