يعالج الكحة والربو ويجدد خلايا البشرة .. فوائد اللبان الدكر



فوائد اللبان الدكر فوائد اللبان الدكر



قد يجهل البعض ما هو اللبان الدكر، في حين أن اللبان الدكر يعد من المواد الطبيعية التي دائما يتحدث عن فوائدها خبراء التجميل، وخبراء الأعشاب والطب البديل، ومن أشهر فوائد اللبان الدكر فاعليته في علاج الكحة والبلغم، وكذلك في ترطيب البشرة، إلا أن الكثيرين قد لا يدركون فوائد اللبان الدكر العديدة، وسهولة استخدامه والاستفادة منه.



فوائد اللبان الدكر للجهاز التنفسي

وأكد محمد سلام خبير التداوي بالاعشاب، أن فوائد اللبان الدكر عديدة ومختلفة، ومفعوله سريع، ويمكن مضغ اللبان الدكر، وإن كانت مرارته الشديدة، قد تزعج البعض، وكذلك يمكن غليه في الماء، ثم تركه ليلة كاملة في هذا الماء، حتى يذوب فيه، ويتم تقليبه عند الصباح، وتناوله خلال اليوم، ليكون العلاج الأفضل لكل مشاكل الجهاز التنفسي.



وأشار خبير التداوي بالاعشاب، إلى أن اللبان الدكر يحتوي على مضادات للبكتيريا والالتهابات والفطريات، مما يجعله العلاج الأمثل للسعال، ويعمل كطارد للبلغم، ويعمل على تخفيف تراكم المخاط في الرئتين والأنف.

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وقد يساعد اللبان الدكر في تخفيف أعراض الربو، ويساعد في علاج التهاب الشعب الهوائية.فوائد اللبان الدكر للبشرةوأكدت خبيرة التجميل "مي محروس" أن اللبان الدكر من المواد الطبيعية التي تستخدم من مئات السنين على نطاق واسع وبالأخص عند العرب، وله فوائد عديدة لجمال المرأة، والتي لا تحصى ولا تعد، والتي تستعرض بعضها في السطور التالية.اللبان الدكر له دورا كبيرا في تبييض البشرة، حيث يستعمل كماسك فعال مبيض ويشد البشرة.يستخدم اللبان الدكر كمعطر ومرطب للجلد، كما أنه يغلق المسامات الواسعة.يساعد اللبان الدكر على تحفيز الغدة الدرقية، ويساعد في التخلص من الوزن الزائد.يعالج اللبان الدكر تشققات القدمين، وعلامات تقدم العمر من تجاعيد، لأنه يساعد على زيادة سرعة تجديد الخلايا.يعالج اللبان الدكر الهالات السوداء والتجاعيد تحت العين، ويعالج آثار الجروح والبقع البنية التي بالجلد.طريقة تحضير اللبان الدكروتقدم خبيرة التجميل مي محروس في السطور التالية طريقة استخدام اللبان الدكر في علاج كل مشكلات البشرة.ملعقتين من اللبان الدكر من العطاركوب ماء مغلي.فوائد الشمر والطريقة الصحيحة لاستخدامه| فيديوفوائد الزنجبيل للصحة.. يخلصك من نزلات البرد ومشاكل الجهاز الهضميالطريقةانقعي اللبان في الماء المغلي وغطيه ليلة كاملة.في اليوم التالي ستلاحظين تغير لون الماء، وسيصبح مائلا للإصفرار، عنئذ يتم تفتيته، ووضعه في زجاجة، واحتفظي فيه بالثلاجة.استخدمي هذا المحلول لوجهك وجسمك، أو أي مكان بجلدك يعاني من مشكلات، واتركيه لمدة 15 دقيقة، إلى ساعة، واغسليه، وستلاحظين الفرق مع الاستخدام اليومي.