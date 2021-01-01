فيديو .. لعمل الكبدة بالكزبرة والثوم



الكبدة بالكزبرة والثوم الكبدة بالكزبرة والثوم



لا داع للحيرة التي تنتابك وقت الوقوف في المطبخ لإعداد وجبة الغداء فلو تعبتي من تكرار نفس الوجبات كل يوم، ويمكنك تجديد سفرتك اليوم وطبخ الكبدة البقري بالكزبرة والثوم مع الشيف فيفيان فريد في برنامج "كل يوم أكلة" المذاع على فضائية ten.



مقادير عمل الكبدة البقري بالكزبرة والثوم

بصل مفروم

سمن

زيت

ثوم مفروم



عصير ليمون

نصف كيلو كبدة بقري مكعبات

كمون

كزبرة جافة

كاري

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ملح وفلفل أسودكزبروة مفرومةفلفل أحمر مكعباتفلفل اخضر مكعباتطماطم مكعبات صغيرةملعقة كبيرة من الصلصةفلفل حار حلقاتملعقة كبيرة من هريسة الشطةمكونات عمل الكبدة بالبصل:نصف كيلو كبدة بلدي مقطعة شرائح ويفضل تقطيعها عند الجزار.التتبيلةعصير ليمونملعقة صغيرة خلملعقة ثوم مفرومرشة كسبرة جافةرشة كمونرشة ملحللكبدةربع كيلو بصل مقطع شرائحفلفل حار أو رومى مكعبات حسب الرغبةملحفلفل أسودكمونبهارات لحمزيتطريقة عمل الكبدة بالبصل:- نغسل الكبدة أولا بالخل ونصفيها جيدا.- نحضر بولة عميقة ونضع بها مكونات التتبيلة ونخلطها معا جيدا.- نضيف الكبدة إلى التتبيلة ونتركها بها لمدة ساعة.- بعدها نحضر حلة على النار ونشوح البصل في الزيت، ونضيف له الفلفل ونقلب جيدا حتى يذبلان قليلا.- نضيف الكبدة بعد تتبيلها، ونقلب حتى يتغير لونها.- بعدها نتبل الكبدة بالتوابل التي ذكرناها بالأعلى ونقلب.- نترك الكبدة على النار الهادئة لمدة 7 دقائق.- نرفع الكبدة من على النار وتقدم ساخنة مع الخبز أو الأرز والطحينة والسلطة الخضراء.