أوكرانية تبلغ روسيا بمكان كتيبة زوجها لقصفها .. مقابل أموال وجنسية

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أعلن جهاز الأمن الأوكراني المعروف اختصار بـ "SBU"، أنه اعتقل امرأة لإفشاء مكان وجود الوحدة العسكرية لزوجها ومعلومات أخرى عن الجيش للقوات الروسية، وفقا لموقع "إنسايدر".







زوجة أوكرانية خائنة



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وأبلغت المرأة، وهي زوجة جندي تبلغ 31 عاما وأم من دنيبروبتروفسك، المخابرات الروسية عن موقع المباني العسكرية ومواقع المعدات العسكرية في دونيتسك وزابوريجيا، وهما منطقتان شهدتا قتالا عنيفا بين القوات الروسية والأوكرانية.وبحسب بيان صادر عن إدارة أمن الدولة، فإن المرأة التي لم تذكر اسمها هي "خائنة".واستعانت المتهمة بزوجها و"طلبت معلومات حول موقع وحدته العسكرية ومجموعات أخرى من القوات المسلحة الأوكرانية في مواقع متقدمة"، وفق بيان إدارة أمن الدولة.جندي أوكرانيوقالت الإدارة: "اتخذت هذه الخطوة رغم أنها متزوجة من جندي في القوات المسلحة ولديهما ابن وكان زوجها على الجبهة الشرقية يحول بانتظام أموالا لنفقة الطفل".وأضافت أنها "أرسلت معلومات استخباراتية سرية حول موقع الوحدة العسكرية لزوجها والتشكيلات الأوكرانية الأخرى إلى جندي روسي".معلومات لصالح روسياوتابعت أن الجندي الروسي قام بنقل المعلومات "إلى المخابرات العسكرية الروسية التي شاركتها مع المجموعات القتالية في الخطوط الأمامية، واستخدمتها في القصف المدفعي وإطلاق قذائف الهاون والضربات الجوية".وأوضحت أنها "وعدت بالحصول على الجنسية الروسية ومستوى معيشي مرتفع إذا نجحوا في الاستيلاء على المنطقة".وأشارت إلى أن "المرأة التي بدأت التجسس لصالح الروس في مايو، اعتقلت في 2 سبتمبر، وصادرت القوات الأوكرانية حاسوبها وهاتفها الذكي".