انتخابات المحامين .. فوز عبد الحليم علام بمنصب النقيب

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فوز عبد الحليم علام بمنصب النقيب


أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين على منصب النقيب، عن فوز عبد الحليم علام بمنصب نقيب المحامين ب 25267 صوتا .

وكانت النقابة العامة للمحامين، عقدت اليوم، الأحد، الانتخابات التكميلية على منصب النقيب العام، وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 333 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد الناخبين المقيدة أسمائهم 289252 عضوًا.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، أعلنت من قبل عن التعليمات المتعلقة بإجراء العملية الانتخابية، مشددة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة، وتطهير اللجان كل ثلاث ساعات، والتباعد الاجتماعي، وكافة التدابير الاحترازية المطلوبة، حرصًا على سلامة الجميع.

وأكدت اللجنة أن عمليات التصويت بدأت فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وانتهت فى تمام الخامسة مساءً، مؤكدة أنه لا تبدأ عملية فرز الأصوات إلا بعد أن يتأكد رئيس اللجنة العامة من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلاثة آلاف أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.

المصدر: youm7

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