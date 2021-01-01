رسالة ندم مصورة لـ قاتل طالبة المنوفية قبل انتحاره |فيديو



قاتل طالبة المنوفية قاتل طالبة المنوفية



تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فيديو لقاتل الطالبة أماني الجزار ببركة السبع بالمنوفية، قبل انتحاره قائلًا: "أنا هاخد لها حقها مني".



وبدأ “أحمد ا” حديثه في الفيديو الذي تخطت مدته الدقيقتين، وتم تصويره فى إحدى الأراضى الزراعية: أنا المجرم أنا البني آدم اللي معرفش يعمل الصح حتى مع نفسه، معرفش يعمل أي حاجة".





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وتابع أحمد: أنا كنت عايش عشانها وكنت بتنفسها وهي اللي كانت بتشيل همي وعمرها ما قصرت معايا".وكانت الأجهزة الأمنية عثرت على جثمان مرتكب واقعة التعدي على إحدى الفتيات بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية بسلاح ناري (فرد خرطوش محلى الصنع) مما أدى إلى وفاتها بطريق (مصر / إسكندرية) الزراعى بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية منتحرًا بذات السلاح النارى السابق استخدامه فى ارتكاب الواقعة.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.مقتل طالبة المنوفيةكانت “فيتو” حصلت على فيديو لـ اللحظات الأولى لمقتل طالبة المنوفية أماني الجزار على يد شاب بقرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع.وكانت النيابة العامة بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية، قررت نقل جثة الطالبة أماني الجزار للمستشفى التعليمى بشبين الكوم لإجراء الصفحة التشريحية عليه.وكان مدير أمن المنوفية تلقى إخطارًا يفيد بقيام "ف. ا."، حاصل على دبلوم متوسط، بإطلاق النار من سلاح نارى خرطوش على أمانى الجزار، الطالبة بكلية التربية الرياضية، ومقيمة بقرية طوخ طنبشا ببركة السبع، ولاذ بالفرار.https://www.dailymotion.com/video/x8dgtzj#tab_embed