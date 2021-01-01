إنهاء قاتل فتاة المنوفية حياته على الطريق الزراعي .. تفاصيل

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة المنوفية من العثور علي جثمان الشاب أحمد فتحي قاتل الطالبة اماني الجزار ابنة قرية طوخ طنبشا بمركز بركة السبع ، متوفيا بطريق مصر اسكندرية الزراعي منتحرا بذات السلاح المستخدم في الواقعة.
حيث أعلنت الأجهزة الأمنية أنها تم العثور علي الجثمان وبجواره نفس السلاح الناري المستخدم في الواقعة.
فيما تم نقل الجثمان الي مستشفي قويسنا، ويجري التحقيق في الواقعة.
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