إنهاء قاتل فتاة المنوفية حياته على الطريق الزراعي .. تفاصيل



قاتل فتاة المنوفية قاتل فتاة المنوفية



تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة المنوفية من العثور علي جثمان الشاب أحمد فتحي قاتل الطالبة اماني الجزار ابنة قرية طوخ طنبشا بمركز بركة السبع ، متوفيا بطريق مصر اسكندرية الزراعي منتحرا بذات السلاح المستخدم في الواقعة.



حيث أعلنت الأجهزة الأمنية أنها تم العثور علي الجثمان وبجواره نفس السلاح الناري المستخدم في الواقعة.



فيما تم نقل الجثمان الي مستشفي قويسنا، ويجري التحقيق في الواقعة.

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يذكر أن المتهم يدعي احمد فتحي يبلغ من العمر 29 عاما حاصل علي دبلوم ورفضت الفتاة اماني خطبته فقام بقتلها بسلاح ناري في الظهر وفر هاربا.وشيع العشرات من أهالي قرية طوخ طنبشا بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية جثمان الطالبة اماني الجزار وسط حالة من الحزن.