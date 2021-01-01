إيبوكا إلى سيراميكا كليوباترا مقابل قفة وأتولي ومبلغ مالي



إيبوكا إيبوكا

صفقة ثلاثية مدوية يشهدها الدوري المصري في انتظار الإعلان الرسمي، طرفاها إنبي وسيراميكا كليوباترا وثلاثة من لاعبي الفريقين.



FilGoal.com علم أن النيجيري جون إيبوكا هدّاف إنبي في طريقه للانتقال إلى سيراميكا كليوباترا بدايةً من الموسم المقبل.



في المقابل، سيتحوّل مواطنه جوزيف أتولي من سيراميكا كليوباترا إلى إنبي.

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ولن يكون أتولي الوحيد في الصفقة التبادلية، بل سينتقل أحمد أمين "قفة" من سيراميكا كليوباترا إلى إنبي بدوره.ولعب قفة معارًا من سيراميكا كليوباترا إلى إيسترن كومباني الموسم الماضي وتألق في صفوفه، وسيتحوّل لتمثيل الفريق البترولي الموسم المقبل.كما سيدفع سيراميكا كليوباترا مبلغًا ماليًا لـ إنبي بجانب ثنائي الفريق الذي انتقل نظير إيبوكا.واجتمع قفة بـ أيمن الشريعي رئيس إنبي بالفعل ووقّع على عقود انضمامه.إيبوكاجون أوكوي إيبوكا (25 عامًا) انضم إلى إنبي في صيف 2020 قادمًا من ينيكامي القبرصي.وسجل إيبوكا 23 هدفًا في 65 مباراة خاضها بالدوري المصري على مدار موسمين.كما صنع إيبوكا 5 أهداف في الدوري، بالإضافة إلى تسجيل هدفين وصناعة هدف في كأس مصر.أتوليجوزيف أتولي ماساي (22 عامًا) يجيد اللعب في مركزي المهاجم والجناح، وانضم إلى سيراميكا كليوباترا في صيف 2021 قادمًا من كاتسينا يونايتد النيجيري.ولعب أتولي معارًا إلى مصر للمقاصة الموسم الماضي، وخاض بقميصه 15 مباراة في الدوري المصري.قفةأحمد أمين "قفة" (25 عامًا) أجاد في مركز المهاجم مع إيسترن كومباني بالموسم الماضي بتسجيله، وسجل بقميصه 3 أهداف وصنع هدفين في 14 مباريات.وبدأ قفة مسيرته في إيسترن كومباني وانتقل إلى سيراميكا كليوباترا، ولعب معارًا لـ مصر للمقاصة ثم لـ إيسترن كومباني.