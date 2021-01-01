نوع من الطعام يعالج التهاب المفاصل



التهاب المفاصل التهاب المفاصل





التهاب المفاصل مصطلح عام يشير إلى أكثر من 150 حالة مختلفة، على الرغم من عدم وجود نظام غذائي خاص يمكن أن يعالج التهاب المفاصل وأمراض الجهاز العضلي الهيكلي الأخرى ، يمكن للجميع الاستفادة من اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن للحفاظ على صحة جيدة بشكل عام.



قد يتم المساعدة في بعض الحالات من خلال إجراء تغييرات على نظامك الغذائي، فمثلا:

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قد يستفيد الأشخاص الذين يعانون من حالات التهابية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي من زيادة تناول دهون أوميجا 3 الموجودة في الأسماك الزيتية مثل السردين والسلمونقد يستفيد الأشخاص المصابون بالنقرس (نوع من التهاب المفاصل) من تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البيورينات ، بما في ذلك المخلفات والمحار والبيرة ، وشرب الكثير من الماء.الأكل الصحي والتهاب المفاصليعمل جسمك بشكل أفضل عندما تأكل مجموعة واسعة من الأطعمة الصحية، يجد معظم الأشخاص أنهم يشعرون بتحسن إذا تناولوا نظامًا غذائيًا متوازنًا ومتنوعًا للحصول على جميع الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى التي يحتاجها الجسم.حاول أن تأكل نظامًا غذائيًا على طراز البحر الأبيض المتوسط ??يشمل الأسماك والبقول والمكسرات وزيت الزيتون والكثير من الفاكهة والخضروات، يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي متوازن وتناول كمية كافية من السوائل في تزويدك بمستويات طاقة أفضل ، ويساعد في الحفاظ على وزنك .