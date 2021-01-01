فيديو .. كيف تطور الخلاف بين رضا عبد العال والخطيب؟



رضا عبد العال والخطيب رضا عبد العال والخطيب



دخل الكابتن رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، في أزمة مع إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، بعد تصريحاته السابقة عن المارد الأحمر، فضلا عن تسريبه الصوتي الأخير.



دفع هجوم رضا عبد العال على النادي الأهلي، إلى تقديم بلاغات ضده من قبل النادي لمنع ظهوره على وسائل الإعلام، الأمر الذي دفع عبد العال إلى التراجع عن هجومه والتحول إلى سياسة الدفاع عن الأهلي وإدارته بقيادة الخطيب.



رسالة رضا عبد العال إلى الخطيب

ردا على البلاغات المقدمة ضده، قال رضا عبد العال، إن محمود الخطيب، نجم الأهلي الأسبق ورئيس القلعة الحمراء الحالي، من أفضل اللاعبين في تاريخ مصر، مردفا: «الصورة مع الخطيب شرف، فهو أحسن لاعب شُفته في حياتي».

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وأضاف رضا عبد العال، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «إم بي سي مصر»: “مينفعش يتعمل في رضا عبد العال شكاوى لمنع ظهوري في الإعلام، مش ده أكل عيشي؟ توقفني ليه وتوقف أكل عيشي ليه؟ كل ده عشان كنت بنتقد موسيماني، أنا كنت بقول موسيماني، مدرب محظوظ ولن يكون مثل جوزيه وفايلر”.وتابع: «في الأهلي كانوا عايزني أقول إن موسيماني، أفضل مدرب في العالم، ولكن أنا مش هقول غير رأيي إللي مقتنع به».تسريب رضا عبد العال الصوتيلم يقتصر الأمر على موسيماني فقط، فقد سبق وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى تسريبا صوتيا للكابتن رضا عبد العال، اعتبره البعض تحريضا على العنف، خاصة بعد المناوشات التي حدثت بين جماهير الأهلي والإسماعيلي، بعد مبارتهم الأخيرة بالدوري.وقال رضا عبد العال في التسريب الصوتي: “الدوري معمول ليه، الفرق كلها بتروح الإسماعيلية.. ليه الأهلي مش بيلعب في الإسماعيلية.. انسحبوا أفضل من الدوري طالما خايفين تروحوا تلاعبوا المصري والإسماعيلي وكل الماتشات في إسكندرية بس”.رضا عبد العالوأضاف: “وكل دا والأهلي ما أخدش الدوري، أكيد جماهير الأهلي استفزتهم فحصل كدا وضربوهم.. طالما الأهلي مش عايز يروح الإسماعيلي ميشتركش في الدوري”.اعترف رضا عبد العال بصحة التسريب الصوتي، لافتا إلى أنه كان موجهاً لأحد جماهير النادي الأهلي، وانفعاله كان بسبب تعدي المشجع عليه بالسب والقذف “شتم أمي وأبويا بأقذر الألفاظ”.بلاغ الأهلي ضد رضا عبد العالوتقدم محمد رشوان، محامي النادي الأهلي، ببلاغ إلى النائب العام، ضد عبد العال، ردا على ما جاء في التسريبات.ونشر رشوان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك”: ” أتقدم غدا ببلاغ للنائب العام ضد المدعو رضا عبد العال وذلك للتحقيق فيما نشر منسوب اليه من جرائم التحريض على العنف وآثاره الفتن.. وتكدير الأمن والسلم العام”.بلاغ ضد رضا عبد العالوتابع: ”إذا في حد من الشباب سألني طب والبلاغات السابقه حصل فيها ايه.. هقوله صدر أمر بالفعل من النيابه العامه باستجوابه ومثوله للتحقيق وجاري تنفيذه واعلانه قانونا”.