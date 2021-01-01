فيديو .. تفاصيل الهجوم على الحافلة الإسرائيلية في غور الأردن

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › فيديو .. تفاصيل الهجوم على الحافلة الإسرائيلية في غور الأردن

صورة الخبر: الهجوم على الحافلة الإسرائيلية
الهجوم على الحافلة الإسرائيلية


كشفت وسائل إعلام عبرية عن حيثيات وتفاصيل الهجوم على الحافلة في غور الأردن، الذي أسفر عن إصابة 6 جنود إسرائيليين ومدني.

وسائل إعلام عبرية تكشف تفاصيل الهجوم على الحافلة الإسرائيلية في غور الأردن (صور + فيديوهات)الجيش الإسرائيلي: إصابة 6 جنود ومدني جراء إطلاق نار على حافلة إسرائيلية في غور الأردن (فيديوهات)غ
وبحسب الإذاعة العبرية العامة، فإن الشرطة الإسرائيلية رفعت حالة التأهب في صفوفها في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر بعد عملية غور الأردن، تحسبا لعمليات أخرى.

في حين أوضحت وسائل الإعلام العبرية حيثيات وتفاصيل الهجوم على الحافلة، حيث وردت كالآتي: "

- الحافلة التي أطلق عليها النار في الأغوار كانت تقل جنودا في الخدمة الإلزامية من كتيبة كفير.

- كان بحوزة المنفذان سلاح بدائي وبندقية إم 16.

- حاول المنفذان إلقاء زجاجة حارقة على الحافلة سقطت داخل المركبة مما أدى لاشتعالها.

- تم إلقاء القبض على شخصين يشتبه بأنهما نفذا إطلاق النار على الحافلة وفرار ثالث".
ونشرت وسائل الإعلام صورا وفيديوهات لموقع الحادث وعمليات إسعاف المصابين، ولسيارة منفذي هذه العملية.

المصدر: RT + "فلسطين اليوم"

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فيديو .. تفاصيل الهجوم على الحافلة الإسرائيلية في غور الأردن

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
7013

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager