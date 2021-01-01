فيديو .. تفاصيل الهجوم على الحافلة الإسرائيلية في غور الأردن



الهجوم على الحافلة الإسرائيلية الهجوم على الحافلة الإسرائيلية



كشفت وسائل إعلام عبرية عن حيثيات وتفاصيل الهجوم على الحافلة في غور الأردن، الذي أسفر عن إصابة 6 جنود إسرائيليين ومدني.



وسائل إعلام عبرية تكشف تفاصيل الهجوم على الحافلة الإسرائيلية في غور الأردن (صور + فيديوهات)الجيش الإسرائيلي: إصابة 6 جنود ومدني جراء إطلاق نار على حافلة إسرائيلية في غور الأردن (فيديوهات)غ

وبحسب الإذاعة العبرية العامة، فإن الشرطة الإسرائيلية رفعت حالة التأهب في صفوفها في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر بعد عملية غور الأردن، تحسبا لعمليات أخرى.



في حين أوضحت وسائل الإعلام العبرية حيثيات وتفاصيل الهجوم على الحافلة، حيث وردت كالآتي: "

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- الحافلة التي أطلق عليها النار في الأغوار كانت تقل جنودا في الخدمة الإلزامية من كتيبة كفير.- كان بحوزة المنفذان سلاح بدائي وبندقية إم 16.- حاول المنفذان إلقاء زجاجة حارقة على الحافلة سقطت داخل المركبة مما أدى لاشتعالها.- تم إلقاء القبض على شخصين يشتبه بأنهما نفذا إطلاق النار على الحافلة وفرار ثالث".ونشرت وسائل الإعلام صورا وفيديوهات لموقع الحادث وعمليات إسعاف المصابين، ولسيارة منفذي هذه العملية.