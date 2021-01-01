هاتف مميز من شاومي في السوق خلال أيام..بـ 2000 جنيه فقط..



شاومي شاومي

تستعد العلامة التجارية ريدمي Redmi التابعة لشركة شاومي الرائدة، لإطلاق هاتفها الجديد بالأسواق العالمية في غضون أيام قليلة، تحديدا في 6 سبتمبر تحت اسم Redmi A1، والذي كشف عنه موقع أمازون المصغر بسعر رائع ومواصفات عالمية.







سعر هاتف شاومي Redmi A1



قد يعجبك أيضا...

بحسب ما ذكره موقع "جيز مو شينا" التقني، سيأتي سعر هاتف شاومي الجديد Redmi A1 بسعر 10 آلاف روبية هندية (أي ما يعادل تقريبا 2400 جنيه مصري).مميزات هاتف شاومي Redmi A1بالنسبة للمميزات، سينطلق هاتف شاومي Redmi A1 بشاشة كبيرة قياس 6.5 بوصة، نوع TFT، بجودة عرض HD+، ودقة 1600 × 720 بيكسل.يعمل هاتف شاومي الجديد Redmi A1 بمعالج مميز من شركة ميديا تيك التايوانية نوع Helio A22 ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 2 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 32 جيجا بايت، و هناك شائعات عن وجود متغير آخر لذاكرة الوصول العشوائي بسعة 3 جيجا بايت أيضًا، وجدير بالذكر أنه سيكون لهاتف ريدمي مساحة تخزين قابلة للتوسعة عبر فتحة بطاقة microSD.يحتوي الهاتف على بطارية عملاقة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة مع إمكانات شحن 10 وات، وسيتم تشغيل الهاتف بنظام Android 12 .من المفترض أن يشتمل هاتف شاومي الجديد Redmi A1 على كاميرات خلفية مزدوجة مع مستشعر أساسي بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة(f / 2.0) بوصة، ومستشعر إضافي بفتحة عدسة f / 2.2 بوصة، كما يمكن أن يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل (f / 2.2) في المقدمة لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.