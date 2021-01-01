تعمل سامسونج على إخطار المستخدمين لإختراق الحسابات في يوليو

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قامت شركة سامسونج بإرسال إشعارات للمستخدمين الذين تعرضت حساباتهم للإختراق في شهر يوليو في سوق الولايات المتحدة.



كانت شركة سامسونج قد أعلنت مؤخراً عن إختراق أمني لحسابات المستخدمين أدى إلى تسريب الكثير من البيانات السرية والخاصة بالمستخدمين، ورغم تعرض حسابات المستخدمين لعملية الإختراق خلال شهر يوليو، إلا أن شركة سامسونج لم تعلن عن هذا الإختراق بشكل رسمي للمستخدمين إلا في شهر أغسطس، أي بعد مرور شهر.



ولقد قامت العملاق الكوري يوم الجمعة الماضي بإرسال إخطارات على البريد الإلكتروني الخاص بالعملاء للتنوية المستخدمين بإختراق أمني للحساب.

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وتشير التوقعات إلى أن شركة سامسونج قررت الإنتظار للتأكيد على كم ونوعية البيانات التي تم تسريبها، كما تؤكد سامسونج على ضرورة مراقبة البيانات التي تتضمن تقارير الإئتمان لرصد أي نشاط غير تقليدي لجهة غير مصرح لها.