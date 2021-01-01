تعيين أول امرأة «روبوت» كرئيس تنفيذي في شركة تكنولوجية..لـ«اتخاذ القرارات العقلانية»..



روبوت روبوت

قررت شركة صينية تعيين روبوت امرأة في منصب إداري، حيث تعد الخطوة بمثابة مشاهدة لأحد أفلام الخيال العلمي، وفقًا لوصف صحيفة «مترو» البريطانية.



وأعلنت الشركة السبوع الماضي، تعيين رئيسها التنفيذي الجديد «السيدة تانج يو»، ما يجعلها أول روبوت في العالم يشغل منصبًا تنفيذيًا.



تانج يو، هي روبوت بشري افتراضي يعمل بالذكاء الاصطناعي وتم تعيينها كرئيس تنفيذي للشركة الفرعية الرئيسية لشركة «Fujian NetDragon Websoft»، وسيكون الروبوت مسؤولًا عن الإشراف على العمليات في شركة الألعاب والميتافيرس الصينية الشهيرة.

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وقال الدكتور ديجيان ليو، رئيس مجلس إدارة الشركة: «نعتقد أن الذكاء الاصطناعي هو مستقبل إدارة الشركات، ويمثل تعييننا للسيدة تانج يو التزامنا باحتضان استخدام الذكاء الاصطناعي لتغيير الطريقة التي ندير بها أعمالنا، وفي النهاية دفع نمونا الاستراتيجي المستقبلي».سيعمل الروبوت على تحسين جودة مهام العمل وتحسين سرعة التنفيذ، وستعمل أيضًا كمحور بيانات في الوقت الفعلي وأداة تحليلية لدعم اتخاذ القرار العقلاني في العمليات اليومية، فضلًا عن تمكين نظام إدارة مخاطر أكثر فعالية.وتابع: أنه من المتوقع أن تلعب دورًا مهمًا في تطوير المواهب وضمان مكان عمل عادل وفعال لجميع الموظفين، بينما وتستعد الشركة إلى مواصلة التوسع للتحول التدريجي إلى مجتمع عمل قائم على ميتافيرس (شبكة من العوالم الافتراضي ثلاثية الأبعاد).وبحلول عام 2025، من المتوقع أن تبلغ قيمة سوق «metaverse» في جميع أنحاء العالم 280 مليار دولار مع شركات مثل Microsoft وMeta، حيث يستثمران في المجال الافتراضي.و«NetDragon Websoft» هي شركة صينية تعمل على تطوير، وتشغيل ألعاب متعددة اللاعبين عبر الإنترنت بالإضافة إلى إنشاء تطبيقات للهاتف المحمول.