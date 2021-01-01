ملايين الهواتف ستتوقف عن دعم «واتس آب»

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كشفت تقارير إعلامية عن أن الملايين من الهواتف ستتوقف عن دعم تطبيق «واتس آب» للتواصل الفوري، من 24 أكتوبر المقبل.



وبدأ «واتس آب»، بالفعل في تنبيه مستخدمي هواتف آيفون القديمة بذلك، حيث أرسل لهم إشعارات مفادها أن التطبيق سيتوقف قريبا عن العمل على أجهزتهم الذكية.



وقال موقع «ماشابل»، إن واتساب لن يعمل بعد الآن على أجهزة «iOS 10» و«iOS 11»، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيدخل حيز التنفيذ، من 24 أكتوبر المقبل.

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وكان التطبيق الشهير أعلن في وقت سابق أن نظام التشغيل «iOS 12» أو ما بعده سيكون ضروريا لمستخدمي iPhone لمواصلة استخدام خدماته، وفيما يخص الهواتف التي تعتمد على أندرويد، فإن التطبيق يحتاج لنظام Android 4.1 أو ما بعده للعمل بشكل طبيعي.ووأشار «ماشابل»، إلى أنه بإمكان مستخدمي هواتف آيفون القديمة تحديث أنظمة التشغيل لديهم من خلال (الإعدادات، عام، ثم النقر فوق تحديث البرنامج).وأثارت شركة واتس آب، العام الماضي، الجدل بقرار وقف دعمها للملايين من هواتف أندرويد وآيفون، مما تسبب في صدمة لعشاق تطبيق الدردشة الأشهر حول العالم.ونقلا عن تقرير نشرته صحيفة ذا صن البريطانية، حظر واتس أكثر من 40 طرازا مختلفا من استخدام واتس آب بدءا من 1 نوفمبر 2021، من بينها جميع الهواتف التي تعمل بالإصدار 4.0.4 من نظام التشغيل أندرويد وما قبله.وكما لن تصبح إصدارات آيفون التي تعمل بنظام التشغيل iOS 9 أو إصدار أقدم متوافقة مع متطلبات واتس اب، وإن مستخدمي تطبيق المراسلة الشهير على 43 هاتفا، التي تعمل بالإصدارات المذكورة فقدت القدرة على الوصول إلى خدمة واتس آب.وألمح واتس آب حينها أن المستخدمين المتأثرين سيحتاجون إما إلى تحديث برامجهم أو شراء هاتف جديد، وتوقف واتس آب عن العمل نهائيا في أي جهاز قديم جدا، مثل سامسونج وهواوي، ولم يتمكن أصحابها من تحميل تطبيق واتساب على هواتفهم.