تعمل إيران على تصميم قمر صناعي باستطاعته التنبؤ بوقوع الزلازل

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تعمل إيران على تصميم قمر "آية" الصناعي الذي سيكون بمقدوره التنبؤ بوقوع الزلازل.

أفادت بذلك الخميس 1 سبتمبر وكالة " منتدى الصحفيين الشباب" نقلا عن مؤسسة البحوث العلمية التقنية الإيرانية التي قالت إن القمر الصناعي من شأنه المساعدة على التنبؤ في غيرها من الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والسيول وما إلى ذلك.

يذكر أن السلطات الإيرانية تعمل على مدى أعوام على تطوير برنامجها الفضائي، وقد نجحت في إطلاق بضعة أقمار صناعية، ومن بينها القمر الصناعي "الخيّام " لاستشعار الأرض عن بعد الذي أطلقه إلى مدار الأرض في أغسطس الماضي صاروخ " سويوز " الفضائي الروسي.

جدير بالذكر أن رئيس وكالة الفضاء الإيرانية مرتضى براري كان قد أعلن في فبراير عام 2020 أن طهران ستستطيع بعد عام 2023 إطلاق أقمارها الصناعية إلى ارتفاع 36000 متر فوق الأرض، أي إلى المدار الأرضي الثابت وذلك بواسطة صاروخ "ساروش" إيراني الصنع.

المصدر: روسيا اليوم

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