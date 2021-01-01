تظهر ألوان كوكب المشتري الحقيقية في صور جديدة لمركبة جونو التابعة لناسا



كوكب المشتري كوكب المشتري

تكشف صورة جديدة التقطها مستكشف المشتري، جونو، التابع لوكالة ناسا، عن ملامح في الغلاف الجوي المضطرب لأكبر كوكب في النظام الشمسي بنفس الألوان التي يراها مراقب بشري.



والتقطت مركبة جونو الصورة في 5 يوليو 2022، خلال تحليقها القريب الثالث والأربعين من كوكب المشتري باستخدام أداة JunoCam الخاصة بها.



وكانت المركبة الفضائية على مسافة 3300 ميل (5300 كيلومتر) من قمم السحب العملاقة للغاز عندما التقطت الصورة، واندفعت بسرعة 130.000 ميل في الساعة (209.000 كيلومتر في الساعة).

قد يعجبك أيضا...

وقام العالم المواطن بيورن جونسون بمعالجة البيانات الأولية من جونو لإنشاء صورتين. وتُظهر الصورة الأولى المنظر كما سيظهر لمراقب بشري في وضع جونو. في الصورة الثانية، عزز جونسون رقميا تشبع اللون والتباين، ما سمح للبنية المعقدة للغلاف الجوي للكوكب بالظهور.وتعكس الاختلافات اللونية في الصورة المحسّنة الاختلافات في التركيب الكيميائي لأجزاء مختلفة من الغلاف الجوي لكوكب المشتري وتكشف عن الطبيعة ثلاثية الأبعاد للعواصف القوية التي تدور في غيوم الكوكب. كما يمكن رؤية الغيوم "المنبثقة" الساطعة في الغلاف الجوي الأعلى. وتلتقط الصورة منطقة على خط عرض نحو 50 درجة شمالا.وبدأت مركبة جونو، التي وقع إطلاقها في عام 2011، في استكشاف عملاق الغاز منذ عام 2016. وتدور المركبة حول الكوكب في مدار بيضاوي للغاية، وتكمل دورة واحدة كل 43 يوما، ما يتيح الانخفاضات المنتظمة بالقرب من السحب الدائرية للكوكب.وعند أقرب نقطة لها من العملاق الغازي، حلقت مركبة جونو على ارتفاع نحو 3100 ميل (5000 كيلومتر) فوق سحب المشتري.وكان من المقرر أن تتقاعد مركبة جونو في الأصل في عام 2021، إلا أنها ستواصل عملها حتى عام 2025 على الأقل.