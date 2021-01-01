«Cambria».. سماعة رأس متطورة من ميتا



Cambria Cambria

وقعت شركتا كوالكوم QUALCOMM و ميتا META على اتفاقية متعددة السنوات تتعهدان بالعمل كفريق واحد على إصدارات مخصصة من رقائق Qualcomm's Snapdragon XR من أجل "خارطة الطريق المستقبلية لمنتجات Quest" ، و الأجهزة الأخرى ، على حد تعبير مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا.



وهذه الخطوة توفر نظرة ثاقبة على حلول وسط من شركة ميتا Meta التي تواجه انخفاضًا في الإيرادات ، وأيضا محاولة لإبقاء النفقات المتصاعدة لمشروع ميتافيرس MARK METAVERSE قيد الفحص.



وما تُظهره صفقة كوالكوم Qualcomm هو أن سماعات Meta القادمة ، والتي يقال إنها تتضمن سماعة رأس متطورة تحمل الاسم Cambria ، وفي وقت لاحق ، إصدارات جديدة من سماعة Quest الرخيصة ، لن تعمل على السيليكون المصمم بشكل كامل من شركة ميتا Meta.

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ويأتي هذا على الرغم من قيام الشركات المنافسة مثل آبل APPLE و آمازون Amazon و جوجل Google باتخاذ قرارات بشأن المنتجات حول تصميمات الرقائق المخصصة مثل M2 و Graviton3 و Tensor - وحقيقة أن Meta لديها فريق مخصص لفعل الشيء نفسه منذ عام 2018. يقول هذا البيان الصحفي أن الرقائق ستقوم أن تكون "مخصصة" لاحتياجات ميتا ، ومع ذلك لا نعرف مقدار المساحة التي يمكن وضعها بين أجهزتها "المتميزة" ، وأجهزة الشركات المصنعة الأخرى والتي تتوافق بشكل وثيق مع التصميمات المرجعية لشركة Qualcomm's Snapdragon XR.وفي أبريل ، ذكرت The Verge أن موظفي ميتا Meta كانوا يعملون مع «فابس أشباه الموصلات» وهي الشركات التي تنتج بالفعل الرقائق المادية - لصنع رقائق مخصصة لسماعات رأس الواقع الافتراضي غير المعلنة حتى الآن.وفي نفس الشهر ، ذكرت The Information أن بعض جهود Meta لإنشاء رقائق مخصصة كانت تصطدم بالعوائق ، مما دفعها إلى استخدام شريحة Qualcomm للجيل الثاني من نظارات Ray-Bay الذكية بدلاً من السيليكون الخاص بها.