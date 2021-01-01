تقدم سبيس إكس إنترنت عالي السرعة على السفن البحرية

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توفر شركة سبيس إكس من الملياردير إيلون ماسك، اتصالاً عالي السرعة بالإنترنت مع Starlink لجميع سفن الرحلات البحرية في رويال كاريبيان بعد إبرام صفقة جديدة هذا الأسبوع.



سيتم تثبيت النظام على جميع سفن الرحلات البحرية الدولية التابعة للشركة ، بالإضافة إلى جميع السفن الجديدة لهذه العلامات التجارية - وسيتم الانتهاء منه بحلول مارس 2023.



قال جوناثان هوفيلر ، نائب رئيس شركة سبيس إكس للمبيعات في ستارلينك ، في بيان: "اختيار مجموعة رويال كاريبيان ستارلينك لتوفير إنترنت عالي السرعة عبر أسطولها سيجعل رحلات مسافريهم أكثر فخامة".

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وقال جيسون ليبرتي ، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة رويال كاريبيان جروب ، في بيان: "ستوفر هذه التكنولوجيا اتصالاً بالإنترنت يغير قواعد اللعبة على متن سفننا ، مما يعزز تجربة الرحلات البحرية للضيوف والطاقم على حد سواء".ستعمل على تحسين وتمكين المزيد من أنشطة النطاق الترددي العالي مثل دفق الفيديو بالإضافة إلى أنشطة مثل مكالمات الفيديو.في يوليو ، كشفت سبيس إكس النقاب عن خدمة جديدة لليخوت العملاقة ومنصات البترول والسفن التجارية التي ستكلف 5000 دولار شهريًا ، بالإضافة إلى 10000 دولار لأطباق Starlink "القوية" بالطبع .