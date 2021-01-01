تقدم سبيس إكس إنترنت عالي السرعة على السفن البحرية

توفر شركة سبيس إكس من الملياردير إيلون ماسك، اتصالاً عالي السرعة بالإنترنت مع Starlink لجميع سفن الرحلات البحرية في رويال كاريبيان بعد إبرام صفقة جديدة هذا الأسبوع.
سيتم تثبيت النظام على جميع سفن الرحلات البحرية الدولية التابعة للشركة ، بالإضافة إلى جميع السفن الجديدة لهذه العلامات التجارية - وسيتم الانتهاء منه بحلول مارس 2023.
قال جوناثان هوفيلر ، نائب رئيس شركة سبيس إكس للمبيعات في ستارلينك ، في بيان: "اختيار مجموعة رويال كاريبيان ستارلينك لتوفير إنترنت عالي السرعة عبر أسطولها سيجعل رحلات مسافريهم أكثر فخامة".
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