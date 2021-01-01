توفر آبل الاتصال عبر الأقمار الصناعية في هواتف iPhone 14

يقال إن شركة آبل قامت بتأمين شركة عبر الإنترنت للأقمار الصناعية لتزويد مستخدمي هاتفها iPhone 14 القادم بالاتصال بغض النظر عن مكان وجودهم في العالم.
كانت الادعاءات صحيحة، فيمكن لمستخدمي iOS تبادل المكالمات والرسائل النصية في المناطق النائية، وهو ما يشبه إعلان Elon Musk و T-Mobiles الأسبوع الماضي الذي يستخدم شبكة Starlink الخاصة بشركة SpaceX.
يتماشى هذا مع الشائعات التي تفيد بأن الهاتف الذكي التالي لعملاق التكنولوجيا يتضمن أجهزة لدعم الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، ويشير محلل آبل مشهور إلى أن التكنولوجيا متاحة بالفعل لجهاز iPhone 13 - تفتقر Apple إلى مزود.
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