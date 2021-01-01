توفر آبل الاتصال عبر الأقمار الصناعية في هواتف iPhone 14



iPhone 14 iPhone 14

يقال إن شركة آبل قامت بتأمين شركة عبر الإنترنت للأقمار الصناعية لتزويد مستخدمي هاتفها iPhone 14 القادم بالاتصال بغض النظر عن مكان وجودهم في العالم.



كانت الادعاءات صحيحة، فيمكن لمستخدمي iOS تبادل المكالمات والرسائل النصية في المناطق النائية، وهو ما يشبه إعلان Elon Musk و T-Mobiles الأسبوع الماضي الذي يستخدم شبكة Starlink الخاصة بشركة SpaceX.



يتماشى هذا مع الشائعات التي تفيد بأن الهاتف الذكي التالي لعملاق التكنولوجيا يتضمن أجهزة لدعم الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، ويشير محلل آبل مشهور إلى أن التكنولوجيا متاحة بالفعل لجهاز iPhone 13 - تفتقر Apple إلى مزود.

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ادعى محلل "مينج-تشي كو” أن شركة Apple قد أكملت بالفعل تطوير أجهزة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في iPhone 13 ".يلاحظ كو أيضًا أن الاتصالات عبر الأقمار الصناعية كانت أحد عناصر الاختبار الرئيسية في iPhone 14 قبل أن يكون جاهزًا للإنتاج الضخم.وقال: "يعتمد ما إذا كان iPhone 14 سيقدم خدمة اتصالات عبر الأقمار الصناعية على ما إذا كان بإمكان Apple والمشغلين تسوية نموذج الأعمال".من المقرر إطلاق هاتف iPhone 14 القادم في 7 سبتمبر ويمكن للمستخدمين توقع رؤية كاميرا محسّنة وألوان جديدة محتملة ، لكن التكهنات تشير إلى أنه ستكون هناك زيادة في الأسعار بنسبة 15? بسبب التضخم - ولكن هذا قد يشمل الوصول إلى الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.