الهاكرز سرقوا بيانات المستخدمين.. سامسونج تعلن تعرضها لقرصنة إلكترونية

كشفت شركة سامسونج، أنها تعرضت للاختراق في أواخر يوليو 2022، كما كشفت عن سرقة بعض المعلومات الشخصية للعملاء.
وفي رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلتها إلى العملاء، وتلقتها أيضا شركة "أبل إنسايدر"، قالت سامسونج إن قراصنة سرقوا بيانات العملاء في يوليو من بعض أنظمتها في الولايات المتحدة، قبل أن تدرك سامسونج أن البيانات قد تم أخذها.
وبحسب الشركة، فقد شمل هذا الاختراق فقط خوادم سامسونج Samsung الخاصة، فيما لم تتأثر أجهزة المستهلك وواجهات التحكم داخل التطبيق.
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