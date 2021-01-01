الهاكرز سرقوا بيانات المستخدمين.. سامسونج تعلن تعرضها لقرصنة إلكترونية

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صورة الخبر: قرصنة إلكترونية
قرصنة إلكترونية

كشفت شركة سامسونج، أنها تعرضت للاختراق في أواخر يوليو 2022، كما كشفت عن سرقة بعض المعلومات الشخصية للعملاء.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلتها إلى العملاء، وتلقتها أيضا شركة "أبل إنسايدر"، قالت سامسونج إن قراصنة سرقوا بيانات العملاء في يوليو من بعض أنظمتها في الولايات المتحدة، قبل أن تدرك سامسونج أن البيانات قد تم أخذها.

وبحسب الشركة، فقد شمل هذا الاختراق فقط خوادم سامسونج Samsung الخاصة، فيما لم تتأثر أجهزة المستهلك وواجهات التحكم داخل التطبيق.

كما ولم تسرق أرقام الضمان الاجتماعي، وكذلك أرقام الائتمان أو الخصم، وفقا للشركة، ومع ذلك ، تتضمن المعلومات التي تم التقاطها ما يصل إلى أسماء العملاء، وجهات الاتصال، والمعلومات الديموجرافية، وتاريخ ميلاد العميل، ومعلومات تسجيل المنتج، فينا لم توضح سامسونج أي أجزاء من البيانات تم أخذها لأي عميل معين، كما أيضا ليس من الواضح لماذا استغرق سامسونج ما يقرب من شهر لإبلاغ العملاء بسرقة البيانات.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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