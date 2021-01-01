تطالب آبل بعض مالكي آيفون بالتحديث الفوري.. إليك القائمة

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أصدرت شركة آبل APPLE تنبيهًا مفاجئًا لمالكي هواتف آيفون IPHONE القديمة جدًا التي يجب تحديثها، فبحسب الشركة يحتاج أي شخص لديه طراز قديم من آيفون، يتوجب عليه تنزيل التحديث الجديد، وبشكل عاجل.



ووفقا لتقرير "ذا صن"، للمقارنة تعمل أجهزة آيفون IPHONE الحديثة بنظام iOS 15.6.1 في الوقت الحالي، لذا يجب على أي شخص لديه جهاز آيفون iPhone قديم، تنزيل التحديث الجديد في أسرع وقت ممكن.



وإذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكن للقراصنة إنشاء مواقع ويب ضارة تخطف جهازك عند فتحه، وهو ما حذرت منه شركة آبل Apple من أن الخطأ ربما تم استغلاله بالفعل من قبل المحتالين عبر الإنترنت.

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ولتثبيت التحديث الجديد، انتقل إلى الإعدادات> عام> تحديث البرنامج.. ويمكنك تنزيل التحديث عبر WiFi وتثبيته.وإذا لم تتمكن من تثبيت آخر تحديث بسبب مساحة التخزين، ففكر في حذف بعض الملفات (ولكن قم بنسخها احتياطيًا في مكان آخر أولاً).هذا وتقدم آبل Apple أيضًا التحديث للعديد من الأجهزة القديمة الأخرى، بما في ذلك iPad mini 2 و iPad mini 3 و iPad Air و iPod touch (الجيل السادس).ويأتي ذلك بعد أسابيع قليلة فقط من إصدار آبل APPLE تنبيهًا عاجلاً لجميع المستخدمين لتثبيت تحديث iOS جديد على أجهزة آيفون iPhone الأحدث.وأضاف هذا التحديث، حماية جديدة ضد هجوم الاختراق الذي سمح للمحتالين بالسيطرة على جهاز آيفون iPhone الخاص بكن فإذا لم تقم بتثبيت تحديثات iOS على جهاز ىيفون iPhone الخاص بك بانتظام، فستظل الثقوب التي يستخدمها المتسللون مفتوحة.هذا ولم تعد بعض طرز ىيفون iPhone القديمة تتلقى تحديثات iOS.، وهو ما يعرضها لخطر كبير من هجمات الاختراق، لذلك يجدر بالمالكين الترقية في أقرب وقت ممكن.وعلى سبيل المثال، عندما يصل تحديث iOS 16 في سبتمبر القادم، سيتم قطع iPhone 6S و iPhone 7 والجيل الأول من iPhone SE بواسطة Apple.وكانت هذه الأجهزة متوافقة مع نظام التشغيل iOS 15.6.1 الحالي، ولكنها لن تحصل على نظام التشغيل iOS 16، فإذا كنت تستخدم أجهزة آيفون iPhone أقدم من ذلك، يجب عليك الترقية إلى طراز أحدث على الفور.وفيما يلي القائمة الكاملة لأجهزة iOS 16 المدعومة:آيفون 13آيفون 13 مينيآيفون 13 بروآيفون 13 برو ماكسآيفون 12آيفون 12 مينيiPhone 12 Proآيفون 12 برو ماكسآيفون 11iPhone 11 Proآيفون 11 برو ماكسiPhone Xsآيفون XS ماكسهاتف iPhone XRiPhone Xآيفون 8آيفون 8 بلسiPhone SE (الجيل الثاني أو أحدث)هذا ولن تتلقى أي أجهزة آيفون iPhone أخرى وغير موجودة في هذه القائمة نظام التشغيل iOS 16.