تجعل ميزة غير متوقعة «آيفون 14» الأفضل



آيفون 14 آيفون 14

عندما يستعرض المسؤولون التنفيذيون في شركة آبل APPLE جهاز آيفون IPHONE 14 في كاليفورنيا الأسبوع المقبل، كما هو متوقع على نطاق واسع، ربما لن يلاحظوا العديد من التغييرات في الهاتف الجديد، بحسب تقرير نشره موقع "cnet".



ورغم ذلك، تشير الشائعات إلى أن الدرجة التي توجد بها كاميرا السيلفي في آيفون IPHONE 14 قد تكون أصغر من سابقتها، ومن المرجح أن تقوم شركة آبل بإدخال تحسينات على الكاميرا، أو تقنية الشاشة التي تعمل دائمًا حديثًا، لكن الميزة التي ستراهن عليها الشركة لجذب العملاء ستكون الميزة التي تم تقديمها قبل عامين هي ميزة اتصالات الجيل الخامس 5G WIRELESS.



ووفقا للتقرير، فمن المؤكد بالنسبة لبعض الأشخاص، يعد اتصال الجيل الخامس 5G مجرد رقم أكبر من الجيل الرابع للاتصالات 4G وبالنسبة للبعض الأخر، فلديه بيانات تتراكم مما يجعل شبكة 5G اللاسلكية أصبحت تقريبًا له بنفس أهمية عمر البطارية والتخزين ، وهما الميزتان اللتان يتابعهما الناس أكثر عند شراء هواتفهم.

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والمعيار اللاسلكي الحالي للاتصالات ، والذي كان متاحًا منذ عدة سنوات حتى الآن من جميع شركات النقل الأمريكية الكبرى ، هو أيضًا السبب الثاني الذي يُستشهد به الناس لإخبار الباحثين في شركة Deloitte الاستشارية بأنهم قاموا بتبديل مزودي خدمات الهاتف المحمول ، من أجل الحصول على ا تصالات لاسلكية جيدة من الجيل الخامس".وكان يُنظر المستخدمون إلى شبكات الجيل الخامس 5G عند الإطلاق وتشغيل الخدمة لأول مرة، وفي السنوات الأولى، بالكثير من الضجة خاصة وكانت التغطية الفعلية لشبكات الجيل الخامس كانت قليلة ، لكن الأن شركات النقل أصبحت تضخ مليارات الدولارات في البنية التحتية والموجات الهوائية لدعمها ، مما أدى إلى خدمة أفضل في العديد من الأماكن بالعالم وانتشار اتصالات شبكات الجيل الخامس 5G .