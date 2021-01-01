ترتفع مبيعات هيونداي موتورز بنسبه 14% خلال الشهر الماضي

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صورة الخبر: هيونداي موتورز
هيونداي موتورز

اعلنت شركة هيونداي موتورز أمريكا من خلال بياناً لها ، أنها قد باعت عدد 64335 سيارة في الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس الماضي ، بنسبه إرتفاع 14? عن العام الماضي.

واعلنت الشركة أن السبب في تحسن حجم مبيعاتها يرجع إلى تحسن مستويات مخزونها قد تحسن ، مما أدى إلى إرتفاع مبيعاتها.

واشارت الشركة أنه قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتحسين النتيجة السنوية أيضًا – التي وصلت حتى الآن إلى 468،833 وذلك بنسبه انخفاض 12?.

من جهة أخرى أفادت هيونداي في بيانها أن طراز Ioniq 5 الكهربائي بالكامل قد سجل حجم مبيعات بعدد 1516 وحدة الشهر الماضي ، وهو أقل بشكل ملحوظ من المتوسط ??(فوق 2100 شهريًا) ومخيب للآمال بعض الشيء، و نعتقد أن Hyundai Ioniq 5 لديها مشكلات في الإمداد هي التي تعيشها لتحقيق نتائج جيدة.

هذا وقد تجاوزت مبيعات هيونداي Ioniq 5 في الولايات المتحدة 17000 ( بنسبه استحواذ 3.7 ? من المبيعات الإجمالية للشركة)

المصدر: Nile Motors

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