ترتفع مبيعات هيونداي موتورز بنسبه 14% خلال الشهر الماضي

اعلنت شركة هيونداي موتورز أمريكا من خلال بياناً لها ، أنها قد باعت عدد 64335 سيارة في الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس الماضي ، بنسبه إرتفاع 14? عن العام الماضي.
واعلنت الشركة أن السبب في تحسن حجم مبيعاتها يرجع إلى تحسن مستويات مخزونها قد تحسن ، مما أدى إلى إرتفاع مبيعاتها.
واشارت الشركة أنه قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتحسين النتيجة السنوية أيضًا – التي وصلت حتى الآن إلى 468،833 وذلك بنسبه انخفاض 12?.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!