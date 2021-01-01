بالفيديو : خلال 12 عام.. كيف تطورت سيارة رانج روفر الفخمة؟



رانج روفر رانج روفر

تعتبر جاجوار-لاند روفر واحدة من أشهر مصنعي السيارات الفخمة في العالم، لذلك قرر موقع Throttle House المتخصص في السيارات تقديم مقارنة بسيطة بين سيارتين من فئة SUV تقدمهما الشركة، وهما موديل 2022 وموديل 2010 من رانج روفر، وذلك لإبراز جميع التطورات التي شهدتها هذه السيارة خلال 12 عام.



كذلك أراد الفيديو تحديد إذا كانت السيارة موديل 2010 مازالت جديرة بالاهتمام من قبل محبي السيارات الفخمة المستعملة في عام 2022، خاصة وأن هناك فارق هائل في السعر بين الموديلين في أمريكا وكندا يبلغ حاليا 180 ألف دولار أمريكي تقريبا (20 ألف دولار تقريبا لموديل 2010 و199 ألف و70 دولار أمريكي تقريبا لموديل 2022).



جدير بالذكر أن هذا الموقع اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.

قد يعجبك أيضا...

ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هاذين الموديلين من سيارات رانج روفر وأهم مميزاتهما، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: