تطلق هيونداي السيارة سانتا كروز 2023 الليلية بسعر يبدأ من 26745 دولارًا



سانتا كروز 2023 سانتا كروز 2023

أطلقت شركة هيونداي السيارة هيونداي كروز 2023 الجديدة في الأسواق الأمريكية بسعر يبدأ من 26745 دولارًا (21.35 ألف روبية) .



الشاحنة الصغيرة الجديدة تتمتع بنظام ليلي جديد يقدم عددًا من التحديثات التجميلية لها يميزها عن مثيلتها العادية.



السيارة سانتا كروز موديل 2023 Santa Cruz Night تتمتع بمحرك بنزين جديد يسع 2.5 لتر مزود بشاحن توربيني يأتي متزاوجًا مع علبة تروس مزدوجة القابض مكون من 8 سرعات، ينتج 281 حصان و 311 رطلًا (421 نيوتن متر) وأقصى عزم دوران.

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بخلاف الطراز الليلي الجديد ، تتوفر سانتا كروز في ثمانية خيارات أخرى – SE FWD 2.5 و SE AWD 2.5 و SEL FWD 2.5 و SEL AWD 2.5 و SEL Activity FWD 2.5 و SEL Activity AWD 2.5 و SEL Premium AWD 2.5 توربو ، ومحرك دفع رباعي 2.5 تيربو.من ناحية التصميم ، السيارة الجديدة تم إضافة شبكة كبيرة من الكروم الداكن في مقدمتها، ومصابيح LED DRLs جديدة ، ومصابيح أمامية مربعة جنبًا إلى جنب مع مصدات منحوتة، كما تتميز السيارة بالكسوة الجانبية البارزة والعجلات المتميزة.ومع كما أن المظهر الخلفي جريئًا مدعمة بمصابيح LED بارزة ومصد خلفي مرتفع، و بشكل عام ، تبدو سانتا كروز ذكية وتتميز بتصميم هيكل سيارة بيك أب حضري متطور.في الداخل ، ستحصل على مقصورة فاخرة للغاية ولوحة عدادات جيدة الإعداد. تحصل السيارة على ميزات مثل وحدة التحكم الرقمية ، ونظام المعلومات والترفيه بشاشة تعمل باللمس ، و Android Auto ، و Apple CarPlay ، والشحن اللاسلكي ، والتحكم التلقائي في المناخ ، وأدوات التحكم المثبتة على المقود ، وتهوية المقعد الأمامي ، وتعديل الطاقة للمقاعد الأمامية ، والتعتيم التلقائي لـ IRVM ، والكهرباء تعمل ORVMs بالإضافة إلى ميزات أخرى مثل تقنية السيارة المتصلة وزر الضغط.