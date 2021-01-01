أهميه فلتر الهواء في السيارة… وتأثيره على المحرك

فلتر الهواء بالسيارة يعتبر من أهم الأجزاء التي يجب متابعتها والاهتمام بها، لانه يقوم بتنظيف وتنقية الهواء الداخل إلى المحرك واللازم لإتمام عملية الاحتراق للوقود، كما يقوم الفلتر بمنع تسرب الغبار والأتربة والحشرات إلى داخل المحرك والحفاظ عليه من التلف.
كما يعتبر فلتر الهواء من القطع الحساسة في السيارة وكلما حرصنا على نظافتها وسلامتها زادت مدة صلاحية المحرك، ويجب تغييره كل 20 ألف كيلومتر أو مرة كل سنة على الأقل أما أن كانت السيارة تسير في طرق بها أتربة كثيرة، فيجب في هذه الحالة تغيير فلتر السيارة على مدد اقل.
وفي حالة الأعمال في تنظيفه وعمل الصيانه الهامة له في المواعيد المحددة من المصنع فيؤدي إلى العديد من الأعطال ، ومن الأعطال التي قد تصيب السيارة بسبب تلف الفلتر:
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