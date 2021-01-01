أهميه فلتر الهواء في السيارة… وتأثيره على المحرك



فلتر الهواء فلتر الهواء

فلتر الهواء بالسيارة يعتبر من أهم الأجزاء التي يجب متابعتها والاهتمام بها، لانه يقوم بتنظيف وتنقية الهواء الداخل إلى المحرك واللازم لإتمام عملية الاحتراق للوقود، كما يقوم الفلتر بمنع تسرب الغبار والأتربة والحشرات إلى داخل المحرك والحفاظ عليه من التلف.



كما يعتبر فلتر الهواء من القطع الحساسة في السيارة وكلما حرصنا على نظافتها وسلامتها زادت مدة صلاحية المحرك، ويجب تغييره كل 20 ألف كيلومتر أو مرة كل سنة على الأقل أما أن كانت السيارة تسير في طرق بها أتربة كثيرة، فيجب في هذه الحالة تغيير فلتر السيارة على مدد اقل.



وفي حالة الأعمال في تنظيفه وعمل الصيانه الهامة له في المواعيد المحددة من المصنع فيؤدي إلى العديد من الأعطال ، ومن الأعطال التي قد تصيب السيارة بسبب تلف الفلتر:

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استهلاك المزيد من الوقود:تراكم الغبار والأتربة على فلتر الهواء يؤدي إلى انخفاض نسبة الهواء المحمل بالأوكسجين الداخل إلى المحرك، ويؤثر ذلك إلى بذل محرك السيارة المزيد من الجهد عند الدوران لإتمام عملية الاحتراق، وهو ما يؤدي إلى استهلاك كمية كبيرة من الوقود.تأخر دوران المحرك:فتراكم الغبار والأتربة على فلتر الهواء يؤدي إلى دخولها إلى المحرك، ويؤدي ذلك إلى تأخر دوران المحرك وانخفاض كفاءته في العمل، كما يعمل على تقليل عمر المحرك على المدى البعيد.انخفاض قوة وعزم المحرك:تلف فلتر هواء السيارة يؤدي إلى منع مرور الهواء الكافي إلى داخل غرف الاحتراق، مما يؤدي إلى انخفاض عزم المحرك، فتجد أن محرك السيارة لا يستجيب بالسرعة المطلوبة عند الضغط على دواسة البنزين.توقف المحرك عن العملامتلاء فلتر الهواء بالأتربة والرواسب يؤدي إلى تلف حساس الايدل و يعرض المحرك للتوقف عن العمل.