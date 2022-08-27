أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022



أسعار الذهب أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022 في مصر، في تعاملات الصباح مسجلة نفس أسعار نهاية تداولات يوم السبت.



وارتفع سعر الذهب قرب نهاية يوم السبت بنحو 1.15 جنيه للذهب عيار 24، وجنيهًا واحدًا للذهب عيار 21، وحوالي 95 قرشًا للذهب عيار 18.



سعر الذهب اليوم في مصر

وصل سعر الذهب اليوم عيار 24 في السوق المحلية 1274.25 جنيه للشراء مقابل 1268.5جنيه للبيع، وسجل سعر الذهب عيار 21 بعد الارتفاع 1115 جنيهًا للشراء مقابل 1110 جنيهات للبيع.

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وسجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة 955.75 جنيه للشراء مقابل 951.5 جنيه للبيع، ووصل الذهب عيار 14 نحو 743.25 جنيه للشراء مقابل 740 جنيهًا للبيع.سعر جنيه الذهب اليوم في مصرسجل سعر جنيه الذهب اليوم في سوق الصاغة 8920 جنيهًا، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.سعر الذهب اليوم في الدول العربيةسعر الذهب اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022، في الدول العربية، استقر في بداية تداولات اليوم متأثرًا بالإجازة الأسبوعية يومي السبت والأحد للبورصة العالمية للذهب.سعر الذهب اليوم في الإماراتسجل سعر الذهب اليوم عيار 24 بعد الانخفاض 202.12 درهم، والذهب عيار 22 سجل 185.28 درهم، وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 176.86 درهم، وتراجعت سعر الذهب عيار 18 إلى 151.59 درهم، وبلغ الذهب عيار 14 نحو 117.91 درهم.سعر الذهب اليوم في السعوديةبلغ سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 206.53 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 22 نحو 189.32 ريال، فيما وصل الذهب عيار 21 نحو 180.71 ريال، أما الذهب عيار 18 فسجل 154.90 ريال، في حين بلغ الذهب عيار 14 نحو 120.48 ريال.سعر الذهب اليوم في الكويتوصل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 16.99 دينار، وبلغ الذهب عيار 22 نحو 15.58 دينار، وسجل سعر الذهب عيار 21 إلى 14.87 دينار.وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 12.75 دينار، فيما سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 9.91 دينار.