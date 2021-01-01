قصة مدينة «الضباب» السعودية ..يفر إليها البعض هربًا من حر الصيف..



مدينة «الضباب» مدينة «الضباب»

يفر بعض مواطني المملكة العربية السعودية من ارتفاع درجات الحرارة الشديد إلى مدينة معروفة بـ مدينة «الضباب» الباردة المتواجدة على بعد 120 كلم شمال مدينة أبها في جنوب غرب السعودية.



على الرغم من أن الأجواء الصيفية الحارة تسود المملكة العربية السعودية، إلا أن مدينة «الضباب» باردة لدرجة تلزمك بارتداء الملابس الدافئة في فصل الصيف، مع ضباب كثيف ورذاذ المطر.



وبحسب france24، في النماص، يحجب الضباب الشمس فوق التلال الخضراء مع طقس موسمي رطب يحافظ على درجات حرارة أقل من 30 درجة مئوية، وينخفض إلى 15 درجة مئوية في الليل.

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في حين أن درجات الحرارة تبلغ 46 درجة في الرياض فهي تبلغ 20 درجة فقط في النماص، إذ تنخفض درجة الحرارة بمقدار 26 درجة.لذلك يلجأ المواطنون السعوديون إلى مدينة الضباب مرتدين ملابسهم الثقيلة والسترات ليستمتعوا بنسمات الهواء الباردة والطقس الشتوي أثناء الصيف.وأوضح عبدالله العنزي، أحد زوار مدينة الضباب، أنه يجلس مع أصدقائه على بطانية للنزهة تحت المطر الخفيف ورذاذ كثيف يحوم في النماص، مرتديًا مدفئة للجسم فوق ردائه الأبيض التقليدي لحمايته من البرد.فيما أوضح «السعودي» البالغ من العمر 45 عاما، والذي قاد سيارته على بعد نحو 12 ساعة من الرياض، أنه يأتي إلى هنا هروبًا من الحر، لافتًا أن الجو هنا بارد والمطر والضباب هنا طوال الوقت تقريبا.ويجلس المواطنون في صحبة دافئة برفقة عائلاهم للاستمتاع بالنسيم، بينما يركض أطفالهم في الهواء الطلق، بدلاً من أن يكونوا محاصرين في منازلهم المكيفة كالمعتاد في أماكن أخرى من البلاد. كما يجلس مجموعة منهم يرتدون معاطف المطر والقبعات الصوفية ويحتسون القهوة العربية ويتجمعون تحت المظلات، بينما ترفرف الطائرات الورقية في مهب الريح.فيما أقامت السلطات السياحية السعودية طريق «الضباب» للمتنزهين وراكبي الدراجات الذين يجتازون قمة عالية تطل على الجبال التي كسوها الضباب، حيث يمكن رؤية الضباب الكثيف والمناظر الجبلية الجميلة، بالإضافة إلى عربات طعام متنقلة تبيع أطعمة ساخنة ومشروبات لمعظم الزوار.