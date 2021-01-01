على مدار 4 أشهر.. قصة جزيرة لا تغيب عنها الشمس..

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على مدار 4 أشهر فى كل عام، لا تغيب الشمس عن منطقة سفالبارد النرويجية، فى ظاهرة نادرة لا تحدث سوى فى الأماكن القريبة من القطب الشمالى، نتيجة ميل محور الأرض.



بحسب موقع «LAD bible»، يُطلق على منطقة سفالبارد لقب «أرض شمس منتصف الليل»، وتظل الشمس ساطعة فيها بدايةً من 20 إبريل حتى 22 أغسطس من كل عام، بحيث تصبح متواجدة حتى منتصف الليل.



استغلالًا لهذه الظاهرة، يمكن للأشخاص قضاء يوم كامل ملىء بالأنشطة، من خلال الاستمتاع بمغامرة فى البرية، أو التوجه إلى بلدات التعدين القديمة، بحسب ترشيحات مجلس السياحة الرسمى، الذى قال فى تقرير له: «هناك الكثير مما يمكنك القيام به فى المنطقة الواقعة فى منتصف الطريق بين البر الرئيسى للنرويج والقطب الشمالى».

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كما تُقام على هذه البقعة مهرجانات وأنشطة ترفيهية، بما فى ذلك لعبة الجولف التى تبدأ بحلول منتصف الليل.وتشهد مناطق أخرى نفس الظاهرة، منها: فينمارك، وترومس، ولوفوتين، وفيستيرولن، وهيلجلاند، وبودو، وسالتن، إلا أن سفالبارد هى أكثر منطقة لا تغيب عنها الشمس لفترة أطول من البقية.ووجه مجلس السياحة هناك بعض النصائح لالتقاط صور بجودة عالية، منها: نظرًا لأن الألوان أكثر وضوحًا فى شمس منتصف الليل، فمن الجيد إبقاء الصور بسيطة دون إضفاء أى وضع خاص، مع التركيز على لونين أو ثلاثة كحد أقصى لتجنب الفوضى فى الصورة.وأضاف: «يمكن استخدام الصور الأمامية، مما يخلق إحساسًا أفضل بالأبعاد الثلاثية، أما إذا كنت تريد حقا أن تحاول التقاط صورة فى غاية الروعة، عليك تعظيم تأثير ضوء السماء على المناظر الطبيعية، من خلال تكوين صورتك فى عدسة الكاميرا عن طريق الحفاظ على الأفق بمقدار ثلث الطريق من الأسفل، بما يساعد الكاميرا على الكشف بشكل صحيح.