وزير التموين: مد إعفاء أصحاب البطاقات من فرق الأسعار حتى 30 سبتمبر ..

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › وزير التموين: مد إعفاء أصحاب البطاقات من فرق الأسعار حتى 30 سبتمبر ..

صورة الخبر: وزاره التموين
وزاره التموين

قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة استعرض من خلالها قرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين ‏والتجارة الداخلية مد فترة إعفاء أصحاب البطاقات ‏التموينية من فروق الأسعار لمن يتقدم من تلقاء نفسه بخصم الأفراد ‏الزائدة على بطاقة الدعم، وتقرر مد ‏السماح بخصم الأفراد الزائدة من بطاقة الدعم وإعفاء أصحاب ‏البطاقات التموينية من فروق الأسعار "الحر - المدعم" حتى يوم 30 سبتمبر المقبل.


يأتى ذلك فى الوقت الذى تصل فيه عدد البطاقات التموينية إلى 23 مليون بطاقة ‏يستفيد منها 64 مليون مواطن من السلع التموينية المدعمة، وما يقرب من 71 مليون مواطن يستفيدون من الخبز، وأن قيمة ‏دعم الدولة للخبز تتجاوز 5.5 مليار جنيه شهريًا بعد ارتفاع ‏أسعار القمح عالميًا وارتفاع أسعار تكلفة الإنتاج، كما أن قيمة ‏دعم السلع التموينية وصلت إلى أكثر من 36 مليار جنيه شهريًا بعد ارتفاع ‏اسعار السلع والزيوت عالميًا.

المصدر: اليوم السابع

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على وزير التموين: مد إعفاء أصحاب البطاقات من فرق الأسعار حتى 30 سبتمبر ..

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
29582

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager