وزير التموين: مد إعفاء أصحاب البطاقات من فرق الأسعار حتى 30 سبتمبر ..



وزاره التموين وزاره التموين

قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة استعرض من خلالها قرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين ‏والتجارة الداخلية مد فترة إعفاء أصحاب البطاقات ‏التموينية من فروق الأسعار لمن يتقدم من تلقاء نفسه بخصم الأفراد ‏الزائدة على بطاقة الدعم، وتقرر مد ‏السماح بخصم الأفراد الزائدة من بطاقة الدعم وإعفاء أصحاب ‏البطاقات التموينية من فروق الأسعار "الحر - المدعم" حتى يوم 30 سبتمبر المقبل.





يأتى ذلك فى الوقت الذى تصل فيه عدد البطاقات التموينية إلى 23 مليون بطاقة ‏يستفيد منها 64 مليون مواطن من السلع التموينية المدعمة، وما يقرب من 71 مليون مواطن يستفيدون من الخبز، وأن قيمة ‏دعم الدولة للخبز تتجاوز 5.5 مليار جنيه شهريًا بعد ارتفاع ‏أسعار القمح عالميًا وارتفاع أسعار تكلفة الإنتاج، كما أن قيمة ‏دعم السلع التموينية وصلت إلى أكثر من 36 مليار جنيه شهريًا بعد ارتفاع ‏اسعار السلع والزيوت عالميًا.