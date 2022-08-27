سعر الدولار الآن في البنوك مقابل الجنيه



سعر الدولار سعر الدولار

سجل اليورو في مصر داخل البنك المركزى، اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022، نحو 19.1674 جنيها للشراء، و19.2487 للبيع، بينما سجل الدولار الأمريكى داخل البنك المركزى المصرى 19.1808 جنيه للشراء، 19.2583 للبيع.



وسجل الدولار فى بنكى الأهلى ومصر، اليوم الأحد 4-9-2022، نحو 19.18 جنيها للشراء، و19.24 جنيها للبيع، وسجل اليورو داخل بنكى الأهلى ومصر، 19.0112 عند الشراء وعند البيع سجل 19.3458.



ومن المتوقع أن تشهد أسعار العملات فى البنوك المصرية تغييرا جديدا عقب عودة البنوك للعمل، ويقدم «المصرى اليوم» متابعة لحظية لأسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية على مدار اليوم حتى غلق التعاملات من خلال الروابط الرسمية لمواقع البنوك.

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أسعار الدولار واليورو والعملات الأجنبية فى البنوك المصرية مقابل الجنيه:سعر الدولار اليوم في البنك المركزى المصرىسجل الدولار صباح اليوم فى البنك المركزى عند الشراء 19.1808، وللبيع 19.2583.سعر الدولار اليوم فى البنك الأهلىسجل سعر الدولار صباح اليوم فى البنك الأهلى 19.18 جنيها للشراء، و19.24 جنيها للبيع.سعر الدولار اليوم في بنك مصرسجل سعر الدولار صباح اليوم في بنك مصر 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.سعر الدولار في البنك التجارى الدولى Cib:وصل سعر الدولار صباح اليوم في مصر داخل البنك التجارى الدولى Cib إلى 19.2 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 19.26.سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبى الإسلامىسعر الدولار اليوم في مصر داخل مصر أبوظبى الإسلامى 19.2300 جنيه للشراء، وللبيع وصل إلى 19.2600.سعر الدولار اليوم في بنك كريدى أجريكولوصل سعر الدولار اليوم في بنك كريدى أجريكول إلى 19.19 جنيها للشراء، وعند البيع وصل إلى 19.26.سعر الدولار اليوم فى بنك قناة السويسوصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك قناة السويس نحو 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيها للبيع.سعر الدولار اليوم في بنك الأهلى المتحدوصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك الأهلى المتحد نحو 19.16 جنيها للشراء، 19.26 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى الكويتىوصل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلى الكويتى نحو 19.23 جنيها للشراء، 19.26 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندريةوصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك الإسكندرية إلى نحو 19.2 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في المصرف المتحدوصل سعر الدولار صباح اليوم في المصرف المتحد لنحو 19.2 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في بنك HSBCوصل سعر الدولار صباح اليوم فى بنك «إتش إس بى سى» إلى 19.16 للشراء وعند البيع وصل إلى 19.26.سعر الدولار اليوم في بنك SAABوصل سعر الدولار فى بنك سايب إلى 19.16 جنيها للشراء، و19.26 جنيها للبيع.